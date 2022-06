Damon Hill, Johnny Herbert: Bei Ferrari rauchen Köpfe

Die GP-Sieger Damon Hill und Johnny Herbert sprechen über den Tiefschlag für Ferrari in Aserbaidschan: beide Autos wegen Defekten aus dem Rennen. Die beiden Briten erkennen bei Charles Leclerc viel Frust.

Damon Hill und Johnny Herbert staunen über Ferrari: beide Autos in Baku nicht im Ziel, WM-Rivale Red Bull Racing feiert gleichzeitig einen Doppelsieg, eine bittere Pille für die Italiener. Hill, 22-facher GP-Sieger, und Herbert, dreifacher GP-Sieger, sind sich einig: «Von Ferrari muss jetzt eine schnelle Reaktion kommen.»

Der 57-jährige Herbert, WM-Vierter in der GP-Saison 1995 mit Benetton, schätzt als Formel-1-Experte der britischen Sky die Lage so ein: «In Sachen Weltmeisterschaft ist das für Ferrari ein schlimmer Rückschlag. Bei den Italienern häufen sich die Fehler – taktische einerseits, andererseits aber auch Ausfälle, wie bei Leclerc in Spanien und nun in Baku. Ferrari muss schnell reagieren. Aber diesen Satz haben wir schon nach dem Spanien-GP gesagt.»

Der 61-jährige Damon Hill, mit Williams 1996 Formel-1-Weltmeister geworden, erkennt «einen immens frustrierten Leclerc. Aber für mich hat er noch alle Chancen im WM-Kampf. Es wäre zu früh, ihn aufgrund der heutigen Schwierigkeiten abzuschreiben. Ich erinnere daran, dass auch Red Bull Racing Probleme mit der Standfestigkeit hatte.»

«Gewiss, momentan läuft es für Red Bull Racing und gegen Ferrari. Die Italiener sind die grossen Verlierer der vergangenen Wochen, und ich bin überzeugt – da rauchen nun die Köpfe. Dabei wird eine grosse Rolle spielen, ob wir hier von einem Problem sprechen oder von mehreren. Wenn die technischen Schwierigkeiten auf eine Ursache zurückzuführen ist, dann würde alles einfacher sein.»



«Zwischendurch habe ich mir die Frage gestellt, ob die Defekte vielleicht damit zu tun haben könnten, dass auch der Ferrari auf den Geraden hoppelt. Aber dagegen lässt sich argumentieren – kein Auto zeigt ein stärkeres Bouncing als Mercedes, und die Silberpfeile kommen laufend ins Ziel.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:10,268 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,823 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +45,995

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:11,679 min

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:17,299

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1:24,099

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +1:28,596

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1:32,207

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1:32,556

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:48,184

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, + 1 Runde

12. Alex Albon (T), Williams, + 1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, + 1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, + 1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, + 1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin

Kevin Magnussen (DK), Haas

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Motor)

Carlos Sainz (E), Ferrari (Hydraulik)





Fahrer-WM (nach 8 von 22 Rennen)

01. Verstappen 150 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 116

04. Russell 99

05. Sainz 83

06. Hamilton 62

07. Norris 50

08. Bottas 40

09. Ocon 31

10. Gasly 16

11. Alonso 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11?

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 279 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 161

04. McLaren 65

05. Alpine 47

06. Alfa Romeo 41

07. AlphaTauri 27

08. Haas 15

09. Aston Martin 15

10. Williams 3