Mathias Lauda: «Leclerc muss alles ausblenden»

ServusTV-Experte Mathias Lauda sprach in der Sendung «Sport & Talk aus dem Hangar 7» über die Lage nach dem Baku-Grand Prix. Vor allem bei Ferrari und Charles Leclerc.

Die Pannen und Ausfälle der Scuderia Ferrari waren natürlich auch Thema in der TV-Live-Sendung «Sport & Talk aus dem Hangar 7» in Salzburg. Mathias Lauda stellte fest: «Ferrari konnte über den Winter viel aus dem Motor rausholen. Mercedes ist extrem standfest, Ferrari nicht. Aber es kann sein, dass jemand der so viel Leistung findet, auch an die Grenzen kommt.»

Zum Malheur in der Ferrari-Box sagt der ehemalige DTM-Fahrer Lauda: «Der Fehler in der Box bei Ferrari war eher ein Zufall. Ferrari war diesmal besser von der Taktik her als Red Bull. Leclerc hätte das Rennen auch gewinnen können. Ob es gereicht hätte, wissen wir nicht.»

Fakt ist jetzt aus der Sicht von Lauda: «Leclerc muss alles ausblenden. Er hat ein gutes Paket und kann damit Rennen aus eigener Kraft gewinnen. Hoffentlich bekommen sie es hin und können die Hausaufgaben machen.»

Zur Situation bei Red Bull nach dem Verstappen-Sieg sagt der 41-Jährige: «Es macht die Lage einfacher bei Red Bull jetzt, wenn Max vorne ist. Perez hatte aber einen Lauf bis Baku. Er ist richtig stark auf einer Runde. Ich denke, Max mag kein Untersteuern. Max kann das auf ein Rennen gesehen gutmachen, aber auf einer Runde wird es schwer.»

Zu den Schmerzen von Mercedes-Ikone Lewis Hamilton nach dem Rennen von Baku sagt Lauda mit einem Schmunzeln: «Wenn ich mir die Bilder von 2021 anschaue, dann wäre ich gerne so ein Auto gefahren. Wenn ich aber die Onboard-Aufnahmen in diesem Jahr sehe, dann nicht!»

