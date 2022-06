Lewis Hamilton in Baku am Ende: Das sagt Mercedes

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton stöhnte nach dem Grossen Preis von Aserbaidschan: «Noch nie hatte ich in einem Rennwagen solche Schmerzen.» Was Mercedes dazu sagt, wie der Brite im Auto leidet.

Nach dem Stadt-GP von Baku stieg der 103-fache GP-Sieger Lewis Hamilton aus seinem Silberpfeil, als wäre der Engländer ein Hundertjähriger – ganz langsam, immer wieder hielt sich Lewis den Rücken, das tat schon vom Zusehen weg. Später gab er zu: «Noch nie hatte ich in einem Rennwagen solche Schmerzen.»

Das Problem: Der Mercedes W13 von Hamilton und George Russell setzt auf den Geraden noch immer stark auf, was bei der Rennwagen-Generation 2022 als «Boucing» oder «Porpoising» oder «Bottoming» bezeichnet wird.

Wir sprechen hier von einer Auswirkung der modernen Flügelautos, die überaus sensibel auf Veränderungen des Bodenabstands reagieren. Durch die Instabilität etwa einer Bodenwelle wie in Baku reisst die Saugnapfwirkung kurz ab, das Auto geht hoch, und dann baut sich der Abtrieb von neuem auf, der Wagen senkt sich wieder. Das wiederholt sich in sehr schneller Folge. Dieser Effekt ist eine Kombination verschiedener Faktoren. Es geht um Feinheiten der mechanischen Abstimmung und der Aerodynamik, und da muss man den Hebel ansetzen.



James Vowles, der leitende Ingenieur des Formel-1-Rennstalls von Mercedes-Benz, sagt: «Je nach Rennstrecke tritt dieses Phänomen stärker oder weniger markant auf. Eine grosse Rolle dabei spielt, wie glatt die Pistenoberfläche ist. Baku ist sehr wellig, Barcelona ist sehr glatt, also hatten wir in Aserbaidschan grosse Schwierigkeiten und in Spanien nicht.»



«In Barcelona hat sich gezeigt, dass wir Fortschritte erzielt hatten, was Feinarbeit gegen diesen Effekt angeht. Der Wagen lag in Spanien stabil und da wir ihn mit geringerer Bodenfreiheit einsetzen konnten, kamen die Qualitäten des Autos besser zum Vorschein.»



Tatsächlich: Zeitweise war der Silberpfeil das schnellste Auto auf der Bahn!



Vowles weiter: «Auf den Strassenkursen von Monte Carlo und Baku dann hatten wir wieder Probleme, weil der Wagen in dieser Abstimmung zu oft auf dem Boden aufsetzte. Auch hier wollten wir natürlich den Wagen so niedrig als möglich legen, weil du nur dann die volle Leistungsfähigkeit eines Flügelautos ausschöpfen kannst. Aber als Faustregel gilt – je welliger die Strecke, desto eher neigt der Wagen zum Aufsetzen. Es gibt als zwei verschiedene Effekte, das eine ist der aerodynamische, der andere reines Aufsetzen des Autos.»



«Wir stecken noch immer in einer Lernphase, um die Feinheiten zu verstehen und den Wagen ideal zu trimmen. Und davon wird unsere Leistungsfähigkeit abhängen.»



Kanada gilt als wellig, das ist schlecht für Mercedes. Silverstone gilt als glatt, dort sollten Hamilton und Russell stärker auftreten.



Wie fit ist Lewis Hamilton? James Vowles: «Er wird in Montreal im Auto sitzen, keine Sorge. Uns ist klar, wie unangenehm das Fahren dezeit ist, und Lewis und George sind dabei nicht die einzigen Piloten, die sich über Schmerzen und Schwierigkeiten beklagen.»



In Baku hatte Lewis Hamilton am Funk nicht nur gesagt: «Mein Rücken bringt mich um.» Einmal gab er zu verstehen: «Mein Sitz wird ganz kalt.»



James Vowles sagt zu dieser ungewöhnlichen Wortmeldung: «Das war eine subjektive Wahrnehmung von Lewis, weil sein Rücken ganz taub war. Es gab nichts im Auto, das Kälte produzierte.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:10,268 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,823 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +45,995

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:11,679 min

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:17,299

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1:24,099

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +1:28,596

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1:32,207

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1:32,556

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:48,184

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, + 1 Runde

12. Alex Albon (T), Williams, + 1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, + 1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, + 1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, + 1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin

Kevin Magnussen (DK), Haas

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Motor)

Carlos Sainz (E), Ferrari (Hydraulik)





Fahrer-WM (nach 8 von 22 Rennen)

01. Verstappen 150 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 116

04. Russell 99

05. Sainz 83

06. Hamilton 62

07. Norris 50

08. Bottas 40

09. Ocon 31

10. Gasly 16

11. Alonso 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11?

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 279 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 161

04. McLaren 65

05. Alpine 47

06. Alfa Romeo 41

07. AlphaTauri 27

08. Haas 15

09. Aston Martin 15

10. Williams 3