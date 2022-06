Max Verstappen: Was beim Kanada-GP entscheidet

Der Niederländer Max Verstappen kommt nach vier Siegen aus den vergangenen fünf Rennen als WM-Leader nach Kanada und sagt: «Momentan läuft alles sehr gut, aber wir bleiben auf der Hut.»

Es läuft derzeit alles für Formel-1-Champion Max Verstappen. Red Bull Racing hat die Probleme mit der Standfestigkeit zu Beginn der Saison in den Griff bekommen, für den Niederländer klappt fast alles perfekt: In den letzten fünf Rennen in Imola, Miami, Barcelona, Monte Carlo und Baku hat der inzwischen 25-fache GP-Sieger fünf Mal triumphiert und ist in Monaco Zweiter geworden. Das ergibt folgendes Bild beim Zwischenstand der Fahrer-WM: Verstappen mit 150 Punkten vor seinem Red Bull Racing-Stallgefährten Sergio Pérez mit 129 Zählern, dann folgt Ferrari-Fahrer-Charles Leclerc mit 116.

Die Erfolge von Verstappen auf dem Circuit Gilles Villeneuve von Montreal liegen jedoch unter seinem Durchschnitt: Vierter 2016, Ausfall 2017, Dritter 2018, Fünfter 2019.

Vor dem neunten WM-Lauf der Saison sagt Max: «Wir waren nun gut drei Jahre nicht in Montreal, und ich bin gespannt darauf zu sehen, wie sich die Strecke entwickelt hat. Das Layout des Kurses ist einzigartig, und die Pistenoberfläche wird zu einem wesentlichen Teil vorgeben, was am kommenden Wochenende passiert.»

Die neue Rennwagen-Generation reagiert sehr sensibel auf Bodenunebenheiten, und die vergangenen Jahre haben gezeigt: Manchmal erinnert der Circuit Gilles Villeneuve eher an ein Waschbrett als an eine Rennstrecke. Das wird bei vielen Autos die Tendenz zum «Bouncing» begünstigen, Techniker und Fahrer also in Sachen Abstimmung herausfordern.



Max Verstappen weiter: «Montreal ist eine bildschöne Stadt, jeder von uns kommt gerne hierher. Es wäre natürlich fabelhaft, wenn wir wie in Baku einen Doppelsieg an Land ziehen können. Aber wir bleiben auf der Hut, denn wir wissen – die Saison ist noch sehr lang. Daher ändern wir auch am kommenden Wochenende unsere Vorgehensweise nicht: Wir versuchen, aus jedem Grand Prix das Bestmögliche zu machen.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:10,268 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,823 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +45,995

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:11,679 min

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:17,299

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1:24,099

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +1:28,596

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1:32,207

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1:32,556

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:48,184

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, + 1 Runde

12. Alex Albon (T), Williams, + 1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, + 1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, + 1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, + 1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin

Kevin Magnussen (DK), Haas

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Motor)

Carlos Sainz (E), Ferrari (Hydraulik)





Fahrer-WM (nach 8 von 22 Rennen)

01. Verstappen 150 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 116

04. Russell 99

05. Sainz 83

06. Hamilton 62

07. Norris 50

08. Bottas 40

09. Ocon 31

10. Gasly 16

11. Alonso 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11?

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 279 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 161

04. McLaren 65

05. Alpine 47

06. Alfa Romeo 41

07. AlphaTauri 27

08. Haas 15

09. Aston Martin 15

10. Williams 3