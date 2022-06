Sergio Pérez vor Kanada-GP: Bitter-süsse Erfahrung

Der Mexikaner Sergio Pérez ist als WM-Zweiter nach Montreal gereist. Der dreifache GP-Sieger sagt: «Ich war leicht enttäuscht in Baku, aber ich schätze, nach einem zweiten Platz darf ich nicht jammern.»

Vor zehn Jahren bestritt Sergio Pérez seinen ersten Grossen Preis von Kanada. 2012 sass der Mexikaner in einem Sauber-Rennwagen und eroberte einen tollen dritten Platz (hinter McLaren-Fahrer Lewis Hamilton und Lotus-Pilot Romain Grosjean).

Zehn Jahre und einige Montreal-Ernüchterungen später ist Pérez derzeit WM-Gesamtzweiter. In Diensten von Red Bull Racing zeigt er eine tolle Saison: Nach einem Defekt beim WM-Auftakt in Bahrain ist er jedes Mal unter den ersten Vier ins Ziel gekommen – Vierter in Dschidda, Zweiter in Melbourne und Imola, Vierter in Miami, Zweiter in Barcelona, Sieger in Monte Carlo, Zweiter in Baku.

Mit diesem zweiten Platz in Aserbaidschan hadert der 221-fache GP-Teilnehmer allerdings: «Wir haben in Baku als Team üppig gepunktet und in beiden Weltmeisterschaften gute Chancen. Ich muss zugeben, ich war leicht enttäuscht in Baku, aber ich schätze, nach einem zweiten Platz darf ich nicht jammern, mit der besten Rennrunde obendrein.»

«Unser Auto benimmt sich auf Strassenkursen sehr gut, also hoffen wir in Kanada natürlich auf ein weiteres gutes Ergebnis. Ich habe viel Zeit mit meinen Ingenieuren verbracht, um besser zu verstehen, wieso es im Rennen nicht so ideal gelaufen ist wie im Training.»



«Auf den Circuit Gilles Villeneuve freue ich mich besonders, denn ich mag diese Rennstrecke, und es ist ein prickelndes Gefühl zu wissen, dass ich dieses Mal ein siegfähiges Auto habe.»



Nach dem dritten Rang mit Sauber wurde es für Pérez schwierig: Elfter 2013 mit McLaren, Elfter auch 2014 und 2015, nun mit Force India, Zehnter 2016, Fünfter 2017, 14. 2018, Zwölfter 2019.





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:10,268 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,823 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +45,995

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:11,679 min

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:17,299

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1:24,099

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +1:28,596

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1:32,207

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1:32,556

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:48,184

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, + 1 Runde

12. Alex Albon (T), Williams, + 1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, + 1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, + 1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, + 1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin

Kevin Magnussen (DK), Haas

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Motor)

Carlos Sainz (E), Ferrari (Hydraulik)





Fahrer-WM (nach 8 von 22 Rennen)

01. Verstappen 150 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 116

04. Russell 99

05. Sainz 83

06. Hamilton 62

07. Norris 50

08. Bottas 40

09. Ocon 31

10. Gasly 16

11. Alonso 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11?

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 279 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 161

04. McLaren 65

05. Alpine 47

06. Alfa Romeo 41

07. AlphaTauri 27

08. Haas 15

09. Aston Martin 15

10. Williams 3