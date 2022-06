Ferrari-Stratege Rueda: Leclerc hätte locker gewonnen

Beim Aserbaidschan-GP in Baku mussten beide Ferrari-Fahrer aufgeben, Carlos Sainz wegen Hydraulikdefekts, Charles Leclerc wegen Motorschadens. Ferrari-Stratege Inaki Rueda über das Debakel.

Der Strassen-GP von Baku wurde für Ferrari zu einer Nullrunde: Kein Auto im Ziel, der Spanier Carlos Sainz musste wegen eines Defekts am hydraulischen System aufgeben, der Monegasse Charles Leclerc verlor alle Siegchancen mit einem verrauchenden Motor.

Ferrari gibt an, dass die Analyse des kaputten Triebwerks von Leclerc noch laufe. Es wird weder bestätigt, noch dementiert, dass beim Ausfall der Verbrennungsmotor und der Turbolader so stark beschädigt wurden, dass sie nicht mehr eingesetzt werden können. Es heisst nur, dass die Analyse erst im Verlaufe des Donnerstags abgeschlossen sein werde.

Zum Ausfall des Madrilenen Sainz sagt Ferrari: «Die hydraulischen Komponenten im Wagen von Carlos wurden untersucht, für das Rennen in Kanada konnte auf die Schnelle eine Lösung gefunden werden. An einer mittel- und langfristigen Lösung wird gearbeitet.»

Natürlich war das unterm Strich gar kein gutes Wochenende, gibt Inaki Rueda zu, der Strategie-Chef des Formel-1-Rennstalls von Ferrari. «Zunächst haben wir uns über die Pole-Position von Charles gefreut. Was das Rennen angeht, so wollten wir mit Carlos anders vorgehen als die ersten Drei. Er liess sich zu Beginn des Grand Prix zurückfallen, um seine Reifen zu schonen und später attackieren zu können. Leider kam dann der Hydraulikdefekt.»



«Charles fuhr an der Spitze, mit Max im Nacken. Der Kampf gegen Red Bull Racing ist so knapp, dass wir jetzt ein paar Mal erlebt haben, wie Überholmanöver mit dem verstellbaren Heckflügel am Ende den Ausschlag geben über Sieg oder Niederlage. Das war einer der Gründe für unseren neuen Heckflügel in Baku.»



«Unsere Analyse hat gezeigt: Ohne den Motorschaden bei Leclerc hätte Charles das Rennen locker gewonnen. Und das gibt uns Mumm für Kanada. Wir sind uns dessen bewusst, dass die Standfestigkeit derzeit unsere Schwäche ist. Und das müssen wir anpacken.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:10,268 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,823 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +45,995

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:11,679 min

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:17,299

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1:24,099

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +1:28,596

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1:32,207

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1:32,556

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:48,184

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, + 1 Runde

12. Alex Albon (T), Williams, + 1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, + 1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, + 1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, + 1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin

Kevin Magnussen (DK), Haas

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Motor)

Carlos Sainz (E), Ferrari (Hydraulik)





Fahrer-WM (nach 8 von 22 Rennen)

01. Verstappen 150 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 116

04. Russell 99

05. Sainz 83

06. Hamilton 62

07. Norris 50

08. Bottas 40

09. Ocon 31

10. Gasly 16

11. Alonso 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11?

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 279 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 161

04. McLaren 65

05. Alpine 47

06. Alfa Romeo 41

07. AlphaTauri 27

08. Haas 15

09. Aston Martin 15

10. Williams 3