Marc Gené warnt: Ferrari steht vor einem Berg Arbeit

Der langjährige Ferrari-Testpilot Marc Gené weiss: Nach dem Totalausfall in Baku wird es für Ferrari gegen eine sehr starke Mannschaft von Red Bull Racing jetzt ganz schwierig.

Der Abstand wird immer grösser: Die überlegende WM-Führung von Charles Leclerc nach drei Rennen (zwei Siege und ein zweiter Platz) hat sich in Luft aufgelöst, der Monegasse liegt derzeit in der Fahrer-WM 34 Punkte hinter Max Verstappen. Noch übler sieht es im Konstrukteurs-Pokal aus: Nach dem Ausfall beider Ferrari beim Grossen Preis von Aserbaidschan und Doppelsieg von RBR beträgt der Rückstand der Italiener nun 80 Punkte!

Der Spanier Marc Gené redet nicht um den heissen Brei herum. Im Formel-1-Podcast F1 Nation sagt der langjährige Ferrari-Testpilot: «Jedes Mal, wenn Charles aufgeben musste, lag er in Führung. In Baku war das Out besonders schmerzvoll, denn Ferrari hatte mit der richtigen Strategie die Weichen zum Sieg gestellt.»

Der 48-jährige Katalane, der für Minardi und Williams 36 Formel-1-WM-Läufe bestritt, stellt fest: «Wir dürfen bei allem Ärger nicht das Positive aus den Augen lassen. Leclerc hätte auf einem Kurs gewonnen, wo Red Bull Racing sehr stark aufgetreten ist. Und der Reifenverschleiss am Ferrari war niedrig. Die Strategie war korrekt.»

Aber auch Marc Gené weiss: «Wenn wir uns den Stand in der Weltmeisterschaft ansehen, dann steht Ferrari vor einem Berg Arbeit. Die Aufgabe ist noch immer lösbar, weil der Ferrari überaus konkurrenzfähig ist. Wir müssen allerdings die Probleme mit der Standfestigkeit schnellstens in den Griff bekommen. Denn auch die Kundenfahrzeuge hatten Probleme. Es wird viel davon abhängen, welcher Natur der Defekt gewesen ist; ob es sich um etwas handelt, dass bald erkannt und leicht gelöst ist; oder ob hier Teile neu entworfen und gebaut werden müssen.»



Gené macht den Ferrari-Fans Mut: «In Monaco und Aserbaidschan war der Ferrari das schnellste Auto auf der Bahn. Also können wir den Rückstand aufholen.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:10,268 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,823 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +45,995

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:11,679 min

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:17,299

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1:24,099

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +1:28,596

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1:32,207

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1:32,556

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:48,184

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, + 1 Runde

12. Alex Albon (T), Williams, + 1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, + 1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, + 1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, + 1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin

Kevin Magnussen (DK), Haas

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Motor)

Carlos Sainz (E), Ferrari (Hydraulik)





Fahrer-WM (nach 8 von 22 Rennen)

01. Verstappen 150 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 116

04. Russell 99

05. Sainz 83

06. Hamilton 62

07. Norris 50

08. Bottas 40

09. Ocon 31

10. Gasly 16

11. Alonso 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11?

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 279 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 161

04. McLaren 65

05. Alpine 47

06. Alfa Romeo 41

07. AlphaTauri 27

08. Haas 15

09. Aston Martin 15

10. Williams 3