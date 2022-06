Nicholas Latifi: Nach Heim-GP in Kanada Schluss?

Im Fahrerlager kursiert: Der Kanadier Nicholas Latifi stehe bei Williams vor dem Aus und könnte durch Oscar Piastri ersetzt werden. Der in Montreal geborene Latifi sagt: «Ich fahre die Saison zu Ende.»

Ein Blick in die WM-Tabelle zeigt: Der Kanadier Nicholas Latifi ist Letzter. Nicht nur das, der in Montreal geborene Latifi zerknüllt auch ab und an einen Williams. Natürlich befeuern eine punktelose Saison und kaputte Teile Gerüchte, wonach Latifi beim Traditionsrennstall Williams ein Auslaufmodell sei.

Vor seinem ersten Heim-GP hat der 26-Jährige zugegeben: «Ja, ich stehe unter Druck. Aber diesen Druck spürt jeder Fahrer, der für 2023 noch keinen Vertrag hat. Im Übrigen finde ich – Druck hast du als Fahrer immer, es spielte nie eine Rolle, ob ich gute oder schlechte Ergebnisse hatte. Ich weiss, dass ich zulegen muss, ich bin selber ja auch nicht happy mit meinen Resultaten.»

Zum Gerücht, dass Latifi sogar noch während der laufenden Saison ersetzt werden könnte, meint Nicholas: «Ich weiss, dass ich bis Ende des Jahres fahren werde. Aber habe ich dazu nichts weiter zu sagen.»



Durchaus möglich, dass Montreal 2022 für Nicholas Latifi zum einzigen Heim-GP seiner Formel-1-Karriere werden könnte. Angeblich sollen sich Alpine und Williams einig darüber sein, dass Alpine-Junior Oscar Piastri ab 2023 in einem Williams sitzt.





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:10,268 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,823 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +45,995

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:11,679 min

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:17,299

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1:24,099

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +1:28,596

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1:32,207

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1:32,556

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:48,184

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, + 1 Runde

12. Alex Albon (T), Williams, + 1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, + 1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, + 1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, + 1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin

Kevin Magnussen (DK), Haas

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Motor)

Carlos Sainz (E), Ferrari (Hydraulik)





Fahrer-WM (nach 8 von 22 Rennen)

01. Verstappen 150 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 116

04. Russell 99

05. Sainz 83

06. Hamilton 62

07. Norris 50

08. Bottas 40

09. Ocon 31

10. Gasly 16

11. Alonso 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11?

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 279 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 161

04. McLaren 65

05. Alpine 47

06. Alfa Romeo 41

07. AlphaTauri 27

08. Haas 15

09. Aston Martin 15

10. Williams 3