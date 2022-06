Internet-Hetze: Lewis Hamilton hilft Naomi Schiff

Seit Anfang 2022 ist die in Antwerpen (Belgien) geborene Naomi Schiff als Formel-1-Expertin für das Sky-Team beschäftigt. Nach Kritik an ihrer Arbeit eilt ihr Formel-1-Champion Lewis Hamilton zur Seite.

Naomi Schiff polarisiert: Die 28-jährige Belgierin mit ruandischen Wurzeln arbeitet seit Beginn der GP-Saison 2022 für die britische Sky als GP-Expertin. Dabei stellt sie sich auch mal an die Strecke und erklärt den Lesern, was Stars wie Max Verstappen oder Lewis Hamilton in dieser Kurve und in jener nun machen müssen. Das erzeugt Kritik.

Im Netz monierten Formel-1-Fans, mit welcher Berechtigung diese Schiff eigentlich die Grand-Prix-Asse einschätze. Wenn Sky-Experten wie Weltmeister Damon Hill oder GP-Sieger Johnny Herbert oder Sportwagen-Weltmeister Martin Brundle das täten, okay, aber was habe diese Schiff als Rennfahrerin schon vorzuweisen? Einen 16. Schlussrang in der Frauen-Formel W 2019 und einen Gesamtsieg im chinesischen Clio-Cup 2014.

Rennergebnisse zu kritisieren ist das Eine, aber was gar nicht geht, ist Internet-Hetze gegen Naomi und andere Berichterstatter. Denn immer wieder in den sozialen Netzwerken vergreifen sich User im Ton, und das geht gar nicht.

Als ein User am Baku-GP-Wochenende auf Twitter Schiffs Qualifikation als GP-Analystin verhöhnte, reagierte sie zunächst mit drei gähnenden Emojis. Später mit diesen Worten: «Vielen Dank an alle, die sich für mich einsetzen. Ich weiss diese Liebe und Unterstützung zu schätzen. Leider glaube ich nicht, dass das Problem des Online-Mobbings, des Bashings und der Häme in absehbarer Zeit verschwinden wird.»



«Soziale Medien geben in manchen Fällen Personen eine Stimme, die es nicht verdienen, gehört zu werden. Ich möchte daher jeden dazu ermutigen, sich nicht darauf einzulassen oder Rache zu üben. Denkt daran, dass eure Worte Auswirkungen haben und dass wir deshalb etwas Positives mit diesen Plattformen machen und freundlich miteinander umgehen sollten. Ich liebe meinen Job, und ich werde es nicht zulassen, dass irgendjemand meine Ambitionen oder meine Leidenschaft runterputzt, nur weil er mit meinem Lautstärkepegel nicht klarkommt.»



Schiff erhält Hilfe von Formel-1-Star Lewis Hamilton. Der Mercedes-Pilot hat getwittert: «Naomi ist eine ehemalige Profi-Rennfahrerin und absolut qualifiziert, ihre Meinung als Teil des Sky-Teams abzugeben. Sie ist eine grosse Bereicherung, seit sie bei uns ist. Wir haben noch einen langen Weg vor uns, um diese Einstellung im Sport zu ändern.»



Sogar Sky Sports sah sich sogar genötigt, eine Erklärung abzugeben: «Naomi ist eine hervorragende Ergänzung für unser preisgekröntes Formel-1-Team. Ihre Erfahrungen als Fahrerin und ihre Leidenschaft für den Sport und ihr Fachwissen wurden von Millionen von Zuschauern in dieser Saison begrüsst. Hass wird nicht gewinnen.»