Williams als WM-Letzter: Grosse Veränderungen

Der englische Traditionsrennstall Williams steht nach acht WM-Läufen der GP-Saison mit nur drei Punkten da. Techniker Dave Robson bestätigt: Ein umfangreiches Evo-Paket ist in Arbeit.

Williams ist derzeit WM-Letzter, die neunfachen Gewinner des Konstrukteur-Pokals konnten aus acht Rennen der Saison 2022 lediglich drei WM-Punkte schöpfen – der Thai-Brite Alexander Albon wurde Zehnter in Melbourne und Neunter in Miami. Der Kanadier Nicholas Latifi liegt ohne Punkte auf dem letzten Platz der Fahrer-WM.

Die direkten Williams-Gegner Haas und Aston Martin können bereits 15 Punkte vorweisen, AlphaTauri 27, Alfa Romeo gar 41. Keine Frage: Williams (114 GP-Siege) muss dringend zulegen.

Dave Robson ist bei Williams für die Fahrzeugentwicklung verantwortlich. Der Brite gibt zu: Sein Team hat zunächst sorgfältig geprüft, wie der Rennstall in Sachen Evolution am effizientesten vorgehen kann. «Der Budgetdeckel erzwingt ein Vorgehen, wonach Verbesserungen nicht laufend ans Auto kommen, sondern in markanten Evo-Paketen.»

«Unser Update ist im Windkanal erprobt und wird nun produziert. Es ist noch nicht ganz klar, wann wir es am Wagen haben werden. Ihr werdet aber sehen – unser Rennauto wird künftig markant anders aussehen.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:10,268 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,823 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +45,995

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:11,679 min

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:17,299

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1:24,099

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +1:28,596

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1:32,207

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1:32,556

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:48,184

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, + 1 Runde

12. Alex Albon (T), Williams, + 1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, + 1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, + 1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, + 1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin

Kevin Magnussen (DK), Haas

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Motor)

Carlos Sainz (E), Ferrari (Hydraulik)





Fahrer-WM (nach 8 von 22 Rennen)

01. Verstappen 150 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 116

04. Russell 99

05. Sainz 83

06. Hamilton 62

07. Norris 50

08. Bottas 40

09. Ocon 31

10. Gasly 16

11. Alonso 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11?

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 279 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 161

04. McLaren 65

05. Alpine 47

06. Alfa Romeo 41

07. AlphaTauri 27

08. Haas 15

09. Aston Martin 15

10. Williams 3