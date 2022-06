Aston Martin: Lance Stroll von seinem Vater gefeuert?

Lance Stroll tut sich 2022 bei Aston Martin schwer, gemessen an Sebastian Vettel. GP-Sieger Johnny Herbert ist der Ansicht, dass Strolls Vater, Aston Martin-Besitzer Lawrence Stroll, die Geduld ausgeht.

Nach acht Formel-1-Läufen 2022 hat der 23-jährige Kanadier Lance Stroll nur zwei Punkte erobern können – der Aston Martin-Fahrer wurde Zehnter in Imola und Miami (WM-Rang 17). Sebastian Vettel findet mit dem diesjährigen Flügelauto mehr Speed und ist zuletzt in Baku Sechster geworden, der Heppenheimer konnte bislang 13 Punkte sammeln, bei zwei Rennen weniger als Stroll (Sebastian war zu Beginn der Saison an Corona erkrankt).

Das Aston Martin-Teamduell sieht derzeit so aus:

Sebastian Vettel – Lance Stroll

Quali-Duell: 5:1

Renn-Duell: 4:1

Top-Ten-Platzierungen: 3:2

Der dreifache GP-Sieger Johnny Herbert, heute Formel-1-Experte der britischen Sky, gibt im Podcast F1 Nation zu bedenken: «Lance hat es derzeit nicht leicht. Ich schätze, es wird die Zeit kommen, dass Lawrence Stroll zu seinem Sohn sagt: ‘Junge, ich habe dir diese Chance gegeben, aber so richtig will das nicht klappen. Ich muss jetzt für das Team das Richtige tun.’»

Das würde für den oft lustlos wirkenden Stroll junior bedeuten: Er wird von seinem eigenen Vater gefeuert und durch einen anderen Fahrer ersetzt.



Gemäss des 57-jährigen Herbert wird sich Lance Stroll nur so retten können: «Lance muss nun konstant gute Ergebnisse einfahren. Derzeit ist das alles ein wenig bruchstückhaft.»



Herbert hat auch eine Alternative für Stroll senior zu bieten: «An seiner Stelle würde ich mir den schnellen und verlässlichen Pierre Gasly angeln. Ich wäre jedenfalls nicht überrascht, wenn sich Lawrence Stroll derzeit diskret darüber informiert, wer für 2023 alles erhältlich ist.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:10,268 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,823 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +45,995

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:11,679 min

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:17,299

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1:24,099

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +1:28,596

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1:32,207

09. Lando Norris (GB), McLaren, +1:32,556

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:48,184

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, + 1 Runde

12. Alex Albon (T), Williams, + 1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, + 1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, + 1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, + 1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin

Kevin Magnussen (DK), Haas

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari (Motor)

Carlos Sainz (E), Ferrari (Hydraulik)





Fahrer-WM (nach 8 von 22 Rennen)

01. Verstappen 150 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 116

04. Russell 99

05. Sainz 83

06. Hamilton 62

07. Norris 50

08. Bottas 40

09. Ocon 31

10. Gasly 16

11. Alonso 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11?

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 279 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 161

04. McLaren 65

05. Alpine 47

06. Alfa Romeo 41

07. AlphaTauri 27

08. Haas 15

09. Aston Martin 15

10. Williams 3