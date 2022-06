Kanada-GP im Fernsehen: Kommt der Regen zum Auftakt?

Das Rennwochenende in Montreal startet heute mit den ersten beiden Trainingsstunden. Die Wetterexperten haben ihre Prognose für den Auftakt angepasst. Wer nichts verpassen will, findet hier alle Sendezeiten.

Der Formel-1-Zirkus reiste gleich nach dem Rennen in Baku nach Kanada weiter. Dort sind die Helden der Königsklasse erstmals seit 2019 wieder unterwegs, denn in den vergangenen beiden Jahren musste der beliebte WM-Lauf auf dem Circuit Gilles Villeneuve wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Nun dürfen die Stars der Szene wieder in Kanada Gas geben und wie immer könnte das Wetter ein wichtiger Erfolgsfaktor werden. Vor dem Trainingsfreitag erlebten die Teams und Fahrer schwere Regenfälle und Gewitter, bis zum ersten Training sollte sich die Lage aber deutlich bessern.

Die Formel-1-Wetterexperten von «Meteo France» sagen voraus, dass der Himmel teilweise bewölkt sein wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich während der beiden Trainings einzelne Regenschauer über der Strecke ergiessen, beziffern sie mit 40 Prozent. Sollte es regnen, dann nicht lange, heisst es in der entsprechenden Prognose.

Wer nichts verpassen will, findet hier die wichtigsten TV-Zeiten zum Rennwochenende. Am Samstag und Sonntag können Fand das Geschehen wie gewohnt auch im Live-Ticker auf SPEEDWEEK.com mitverfolgen.

Kanada-GP im Fernsehen

Freitag, 17. Juni

10.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

11.00: Sky Sport F1 – Rennen in Baku Wiederholung

15.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

15.30: Sky Sport F1 – Rennen in Baku Wiederholung

17.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Australien 2022

17.45: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Emilia Romagna 2022

18.00: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Miami 2022

18.15: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Spanien 2022

18.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Monte Carlo 2022

18.45: Sky Sport F1 – Radio Rewind – GP Aserbaidschan 2022

19.15: Sky Sport F1 – Warum up – das Motorsport Spezial

19.35: Sky Sport F1 – Naomi und Lewis

19.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

20.00: Erstes Training

21.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Monte Carlo 2022

21.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

22.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

22.50: ORF – Beginn Berichterstattung Zweites Training

23.00: Zweites Training

Samstag, 18. Juni

07.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

09.45: Sky Sport F1 – 1. Freies Training Wiederholung

11.15: Sky Sport F1 – 2. Freies Training Wiederholung

12.45: Sky Sport F1 – Daniel Ricciardos NASCAR Run

12.55: Sky Sport F1 – GP Confidential

13.25: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Aserbaidschan 2022

15.15: Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance: Nigel Mansell

15.45: Sky Sport F1 – Rennen 1989 in Montreal

16.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

17.30: Sky Sport F1 – Rennen 1990 in Montreal

18.15: Sky Sport F1 – Radio Rewind – GP Aserbaidschan 2022

18.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

18.50: ORF – Beginn Berichterstattung Drittes Training

19.00: Drittes Training

20.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Aserbaidschan 2022

20.45: Sky Sport F1 – Rennen 1992 in Montreal

21.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

21.55: ORF – Beginn Berichterstattung Qualifying

21.55: SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

22.00: Qualifying

23.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

Sonntag, 19. Juni

08.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

09.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

10.00: Sky Sport F1 – F1 Qualifying kompakt

10.15: Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance: Jenson Button

11.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

12.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind – GP Aserbaidschan 2022

13.00: Sky Sport F1 – F1 Qualifying kompakt

15.15: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Monte Carlo 2022

15.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards Aserbaidschan 2022

15.45: Sky Sport F1 – GP Confidential

16.15: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

17.45: Sky Sport F1 – Rennen 1992 in Montreal

18.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

18.45: ORF – Beginn Berichterstattung Rennen

19.20: SRF2 – Beginn Berichterstattung Rennen

20.00: Grosser Preis von Kanada

21.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

21.50: ORF – Motorhome

22.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

23.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung