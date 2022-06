Sebastian Vettel: «Wir müssen realistisch bleiben»

Aston Martin-Pilot Sebastian Vettel durfte sich in Baku über ein starkes Ergebnis freuen. Der vierfache Champion will die Punkteausbeute aber nicht überbewerten, wie er in Kanada klarstellt.

Mit dem sechsten Rang feierte Sebastian Vettel beim jüngsten Formel-1-Kräftemessen auf dem Strassenkurs von Baku seine dritte Top-10-Platzierung und auch sein bisher bestes Saisonergebnis. Der vierfache Weltmeister sammelte dafür acht wertvolle WM-Zähler, die ihn auf den 14. WM-Zwischenrang vorrücken liessen.

Der Heppenheimer fasst denn auch zufrieden zusammen: «Es läuft immer besser, auch wenn wir in den letzten Rennen keine neuen Teile dabei hatten. Aber wir lernen es immer besser kennen und das wirkt sich auch auf die Fahrzeugabstimmung aus. In Barcelona hatten wir praktisch ein neues Auto, mit dem wir noch keine Erfahrung hatten. Nun wissen wir immer mehr.»

«Hinzu kommt, dass die Leistungsdichte im Mittelfeld sehr hoch ist und die Abstände zwischen den Teams sind sehr gering. Wenn wir also ein bisschen was an Leistung finden, zahlt sich das gleich aus und wir stehen besser da. Ausserdem mach ich auch die Strecke, die technisch anspruchsvoll ist und auf der die Fahrer noch den Unterschied ausmachen können», ergänzt Vettel, dessen Prognose für Montreal dennoch bescheiden ausfällt.

«Wir müssen da realistisch bleiben, für uns ist es bereits ein grosser Erfolg, in den Punkten zu sein, und man darf nicht vergessen, dass wir in Baku zwei Positionen durch den Ausfall der beiden Ferrari-Piloten gewonnen haben. Es ist nicht einfach, denn die ersten vier Positionen werden durch die beiden Top-Teams besetzt, danach kommt Mercedes, die sind auch etwas vor dem Rest des Mittelfeldes unterwegs, und dann bleiben noch vier Plätze in den Punkten. McLaren ist normalerweise stark, sie hatten in Baku nicht das beste Wochenende, aber ich denke, sie sind schnell», warnt der 34-Jährige.

Fahrer-WM (nach 8 von 22 Rennen)

01. Verstappen 150 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 116

04. Russell 99

05. Sainz 83

06. Hamilton 62

07. Norris 50

08. Bottas 40

09. Ocon 31

10. Gasly 16

11. Alonso 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 279 Punkte

02. Ferrari 199

03. Mercedes 161

04. McLaren 65

05. Alpine 47

06. Alfa Romeo 41

07. AlphaTauri 27

08. Haas 15

09. Aston Martin 15

10. Williams 3