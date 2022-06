Daniel Ricciardo: «Das ist ein unnötiges Risiko»

McLaren-Star Daniel Ricciardo sprach vor dem Start des ersten freien Trainings in Montreal über seinen jüngsten Auftritt in Baku, seine Hoffnungen für Kanada und das Bouncing-Problem, gegen das die FIA nun vorgeht.

Daniel Ricciardo reiste mit frischen Punkten im Gepäck nach Kanada weiter. Der Australier aus dem McLaren-Team konnte sich in Baku den achten Platz erkämpfen und kam damit vor seinem Teamkollegen Lando Norris ins Ziel. In Montreal hofft der aktuelle WM-Dreizehnte nun auf einen weiteren Top-10-Erfolg.

Auf dem Circuit Gilles Villeneuve hat Ricciardo schon einige gute Auftritte hinbekommen, 2014 feierte er in Kanada seinen ersten GP-Sieg, und 2017 wurde er Dritter. In den folgenden Jahren wurde er einmal Vierter und einmal Sechster, danach sorgte die Corona-Pandemie für eine dreijährige Zwangspause.

«Der erste Sieg war natürlich ein Vergnügen, ich erinnere mich auch immer noch an meine erste Runde hier, als ich für Toro Rosso (heute AlphaTauri, Anm.) Einsätze im ersten Freitagstraining absolvierte. Ich dachte mir, dass diese Strecke unglaublich viel Spass macht, ich mochte sie von Anfang an», erzählte Ricciardo bei der FIA-Pressekonferenz.

«Die Bahn hat Charakter mit ihren Randsteinen, und einige Streckenabschnitte erinnern mich ans Kartfahren, das ist wirklich cool», fügte der 32-Jährige an. Zuversichtlich stimmt auch das jüngste Rennwochenende. «Das lief definitiv besser und reibungsloser als die vorangegangenen», betonte der Rennfahrer aus Perth.

«Es ist schön, dass wir in Baku gute Anzeichen dafür gesehen haben, dass sich die Arbeit, die wir seit Monaco geleistet haben, auch auf der Strecke auszahlt. Es ist schön, dass es dort gut lief, denn es war auch kein leichtes Pflaster. Insofern ist es ermutigend, dass wir dort ein solides Wochenende hatten», erklärte Ricciardo.

Natürlich wurde der McLaren-Star auch auf die Massnahmen der FIA gegen das Bouncing und die möglichen Langzeitfolgen für die Fahrer angesprochen. Er erklärte: «Wir nehmen viele Risiken auf uns, und das gehört zu diesem Sport und macht auch einen Teil unserer Faszination und Leidenschaft dafür aus. Aber ich würde sagen, dieses Risiko ist unnötig, und es ist auch eines, das wir nicht kontrollieren können. Es überrascht mich nicht, dass Fachärzte vor den Folgen warnen, denn was wir in Baku erlebt haben, war schon sehr spürbar. Vielleicht liegt das auch an unserer Haltung im Auto, unter Umständen sind wir da durch die Position alleine schon verletzlicher. Ich denke, wir haben auch so genügend Risiken in diesem Sport.»

