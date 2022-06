Lewis Hamilton (Mercedes/13.): «Auto ist unfahrbar»

Die jüngsten Massnahmen der FIA gegen die Hüpfbewegungen der 2022er-Rennwagen sind theoretisch schlecht für Mercedes. Lewis Hamilton wirkt nach dem zweiten freien Montreal-Training verzweifelt.

Was passiert mit dem launenhaften Mercedes W13 nach den jüngsten Änderungen der FIA? Auf dem Papier sind die Massnahmen des Autosport-Weltverbands FIA keine gute Nachricht für die Marke mit dem Stern. Denn der Rennwagen von Lewis Hamilton und George Russell ist vom Phänomen des Bouncings besonders betroffen, und wenn die Techniker die Bodenfreiheit erhöhen müssen, um die Hüpfbewegung des Autos zu mildern, dann nimmt das dem Silberpfeil die Schärfe. So jedenfalls die Theorie.

In den ersten beiden Trainings zum Kanada-GP zeigte sich: Experimente der erfahrenen Mannschaft mit einem neuen Unterboden (am Wagen von Lewis) waren ein Schlag ins Wasser, die neuen Teile verschwanden nach dem ersten Training wieder in der Box.

Im zweiten Training bewegte sich Hamilton gefühlt im Rückwärtsgang: nur Platz 13. Der 103-fache GP-Sieger stellte am Funk trocken fest: «Der Wagen ist unfahrbar.»



Später vertiefte der siebenfache Weltmeister: «Dieses Auto liegt so schlecht, es ist unfassbar. Ich bin mit diesem neuen Boden ausgerückt, aber der hat nicht funktioniert. Um genau zu sein, ändert sich nichts, egal was wir versuchen.»



«Das war ein übles Training, das Auto wird nicht besser, es wird noch schlechter. George Russell und ich haben komplett verschiedene Abstimmungen versucht, aber nichts klappt.»



«Hier musst du über die Randsteine rattern, aber das können wir nicht, weil die Autos so hart gefedert sind. Ich habe noch nie in Montreal ein so schlecht liegendes Auto pilotiert. Ich hoffe, wir finden für Samstag ein paar Lösungswege. Aber die fundamentalen Charakteristiken des Autos sind nun mal, wie sie sind. Es ist ein monumentaler Kraftakt, das Auto den Mauern fernzuhalten.»





Zweites Training, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,127

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,208

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,352

04. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:14,442

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:14,453

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:14,879

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,971

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,987

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:15,033

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,119

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,167

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,396

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,421

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,499

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:15,516

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:15,526

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,567

18. Alexander Albon (T), Williams, 1:16,171

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:16,509

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ohne Zeit





Erstes Training, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,158

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,404

03. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:15,531

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,619

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,666

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,822

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,877

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,877

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:16,041

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:16,083

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:16,165

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,211

13. Alexander Albon (T), Williams, 1:16,308

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:16,322

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:16,421

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:16,429

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:17,152

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:17,223

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:17,241

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:17,555