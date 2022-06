Charles Leclerc (Ferrari): Mindestens 10 Ränge zurück 18.06.2022 - 00:43 Von Mathias Brunner

© LAT Charles Leclerc

Nach zwei Ausfällen in den letzten drei Rennen muss in Montreal ein Spitzenergebnis her, am besten als Sieger. Aber das wird schwierig. Denn der Monegasse muss in Kanada eine Strafe hinnehmen.