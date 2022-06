Sebastian Vettel (Aston Martin/4.): «Bin überrascht»

Der vierfache Formel-1-Champion Sebastian Vettel hat in Montreal einige herausragende Leistungen gezeigt. Am ersten Trainingstag fährt der Aston Martin-Fahrer bärenstark – Viertschnellster!

Die Erfolgsbilanz von Sebastian Vettel auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal ist beneidenswert: Drei Pole-Positions, sechs Mal auf dem Siegerpodest, zwei Siege (2013 mit Red Bull Racing und 2018 mit Ferrari). «Drei Siege», pflegt der Heppenheimer zu korrigieren, «denn in meinen Augen habe ich auch das Rennen 2019 gewonnen». Damals brummte die Rennleitung dem Heppenheimer eine Fünfsekundenstrafe auf, wegen seines harten Duells mit Lewis Hamilton. Vettel kam vor Hamilton ins Ziel, aber der Sieger war Lewis.

2022 ist Vettel bester Dinge angereist: Er liebt diese Rennstrecke, und mit Rang 6 in Baku hat sich gezeigt – er kommt im neuen Aston Martin immer besser in Schwung. Nach dem ersten Trainingstag in Kanada deutet sich an: Der Trend hält an, Vettel im ersten Training Neuntschnellster, in zweiten Training hervorragender Vierter.

Danach gab der 34-Jährige zu Protokoll: «Ich bin überrascht, dass es so gut geht. Im ersten Training habe ich meine schnelle Runde nicht ganz hinbekommen. Im zweiten Training lief das deutlich besser.»

«Bislang läuft es wirklich gut, ich habe viel Vertrauen ins Auto fassen können. Dann kann man auf dieser Strecke als Fahrer etwas mehr herausholen. Ich hoffe, wir können uns für Samstag noch ein wenig verbessern. Und dann werden wir sehen, was alles drin ist.»



Ein grosses Fragezeichen bleibt für Sebastian Vettel: «Noch ist nicht klar, ob es in der Qualifikation trocken sein wird. Und falls es regnet, wären natürlich alle Eindrücke vom ersten Tag für die Katz.»





Zweites Training, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,127

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,208

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,352

04. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:14,442

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:14,453

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:14,879

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,971

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,987

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:15,033

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,119

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,167

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,396

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,421

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,499

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:15,516

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:15,526

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,567

18. Alexander Albon (T), Williams, 1:16,171

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:16,509

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ohne Zeit





Erstes Training, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,158

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,404

03. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:15,531

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,619

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,666

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,822

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,877

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,877

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:16,041

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:16,083

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:16,165

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,211

13. Alexander Albon (T), Williams, 1:16,308

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:16,322

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:16,421

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:16,429

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:17,152

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:17,223

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:17,241

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:17,555