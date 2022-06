Max Verstappen (Red Bull Racing/1.): «Guter Start»

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen zeigt am ersten Trainingstag auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal eine feine Leistung: Zwei Mal Schnellster. Der Niederländer: «Wir sind gut aufgestellt.»

Max Verstappen hat einen beneidenswerten Lauf: Vier Siege aus den letzten fünf WM-Läufen, der Red Bull Racing-Star liegt 21 Punkte vor seinem Stallgefährten Sergio Pérez, gar 34 vor dem Ferrari-Piloten Charles Leclerc. Alles scheint für Verstappen zu laufen. Aber der 25-fache GP-Sieger hat wiederholt gewarnt: «Wir bleiben auf der Hut. Ich weiss, wie schnell sich das Blatt in der Formel 1 wenden kann.»

Nach 120 Trainingsminuten auf dem Circuit Gilles Villeneuve von Montreal ergibt sich dieser Trend: Wer den Grossen Preis von Kanada gewinnen will, muss einen Weg vorbei am Niederländer finden. Der Champion von 2021 zeigte zwei Bestzeiten, und Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner bestätigt: «Max fühlt sich mit dem Handling des Autos sehr wohl.» Martin Brundle sagt: «Kein Auto hat eine so vorzügliche Traktion wie der Wagen von Red Bull Racing.»

Verstappen selber meint: «Das war ein prima Start ins Wochenende. Klar gibt es immer Nuancen zu verbessern, und die Arbeit an einer guten Fahrzeugbalance hört nie auf. Aber wir dürfen mit der Arbeit wirklich zufrieden sein.»

«Ich finde es immer am kniffligsten, mit der weichsten Mischung von Pirelli klarzukommen, da haben wir noch Raum für Verbesserungen für eine schnelle Runde. Aber die Dauerläufe waren wirklich ermutigend, auch wenn die Rennstrecke für die Reifen so anspruchsvoll ist, wie ich sie in Erinnerung hatte.»



«Es ist nicht ausgeschlossen, dass es am Samstag regnet. Aber dem sehe ich ganz entspannt entgegen, denn die Verhältnisse sind für alle gleich. Wir haben ein konkurrenzfähiges Auto, egal ob auf nasser oder auf trockener Strecke.»





Zweites Training, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,127

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,208

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,352

04. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:14,442

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:14,453

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:14,879

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,971

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,987

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:15,033

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,119

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,167

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,396

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,421

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,499

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:15,516

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:15,526

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,567

18. Alexander Albon (T), Williams, 1:16,171

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:16,509

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ohne Zeit





Erstes Training, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,158

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,404

03. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:15,531

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,619

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,666

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,822

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,877

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,877

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:16,041

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:16,083

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:16,165

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,211

13. Alexander Albon (T), Williams, 1:16,308

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:16,322

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:16,421

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:16,429

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:17,152

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:17,223

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:17,241

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:17,555