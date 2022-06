Mick Schumacher: «Mal sehen, was mein Rücken macht»

Haas-Fahrer Mick Schumacher zeigt am ersten Trainingstag auf dem Circuit Gilles Villeneuve von Montreal eine durchzogene Leistung: 18. im ersten Training, 15. im zweiten. Da muss noch mehr kommen.

«Ich brauche ein sauberes Wochenende», hatte Ferrari-Zögling Mick Schumacher am Donnerstag im Fahrerlager des Circuit Gilles Villeneuve von Montreal betont.

In den ersten beiden freien Trainings zum Grossen Preis von Kanada war eine leichte Tendenz nach oben zu beobachten – Schumacher begann verhalten und belegte in den ersten 60 Trainingsminuten Platz 18, in der zweiten Trainingsstunde konnte sich der Ferrari-Zögling steigern, auf Rang 15, vor allem aber nur ganz knapp hinter seinem erfahrenen Haas-Stallgefährten Kevin Magnussen.

Mick Schumacher fasst seinen Tag so zusammen: «Das erste Training war nicht so einfach, umso glatter lief es im zweiten, auch wenn die Bahn recht rutschig ist. Das Auto fühlt sich recht gut an – mal sehen, wie sich am Samstag mein Rücken anfühlt! Denn es ist schon spürbar, wie hart die Autos hier liegen.»

Haas-Teamchef Günther Steiner erklärt: «Im ersten Training brachten wir die weichen Reifen nicht ideal zum Arbeiten. In der zweiten Trainingsstunde haben wir uns da leichter getan. Bei Mick gab es ein kleines Problem mit dem Heckflügel, zum Glück hat uns das nicht so viel Zeit gekostet. Wir haben gute Fortschritte gemacht mit der Abstimmung, von daher können wir entspannt auf uns zukommen lassen, was das Wetter am Samstag für Kapriolen macht.»





Zweites Training, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,127

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,208

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,352

04. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:14,442

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:14,453

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:14,879

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,971

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,987

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:15,033

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,119

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,167

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,396

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,421

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,499

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:15,516

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:15,526

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,567

18. Alexander Albon (T), Williams, 1:16,171

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:16,509

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ohne Zeit





Erstes Training, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,158

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,404

03. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:15,531

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,619

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,666

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,822

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,877

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,877

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:16,041

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:16,083

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:16,165

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,211

13. Alexander Albon (T), Williams, 1:16,308

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:16,322

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:16,421

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:16,429

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:17,152

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:17,223

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:17,241

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:17,555