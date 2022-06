Fernando Alonso: Hoffen auf positive Überraschung

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso beendete den Trainingsfreitag in Kanada als Fünftschnellster. Der Spanier rechnet damit, im Qualifying etwas weiter hinten zu landen, hofft aber auf das Gegenteil, wie er betont.

Fernando Alonso hinterliess am Trainingsfreitag in Montreal wie so oft einen starken Eindruck. Das erste Training beendete er als Drittschnellster, 0,373 sec trennten ihn von der FP1-Bestzeit von Max Verstappen. In der zweiten Session drehte er die fünftschnellste Runde, der Rückstand auf den Red Bull Racing-Star, der erneut die Messlatte für den Rest des Feldes setzte, wuchs auf 0,416 sec an.

«Ich denke, es war ein weiterer vernünftiger Freitag für uns. Das Auto fühlte sich gut an und scheint ganz gut zu sein auf dieser kniffligen Strecke», erklärte Alonso nach der zweiten freien Trainingsstunde. Und er betonte: «Es ist nie einfach, hier zu fahren, denn die Wände sind sehr nah und man fährt viel über die Randsteine – und die diesjährigen Autos sind in dieser Hinsicht nicht die stärksten. Es war eine Herausforderung, aber es hat auch wirklich Spass gemacht.»

Auch im Renntrimm habe er sich in seinem Alpine-Renner wohl gefühlt, bestätigte der zweifache Champion: «Sowohl auf einer schnellen Runde als auch im Longrun fühlte sich das Auto gut an. Aber dennoch denke ich, dass noch etwas mehr drin liegt. Wir waren nicht ganz happy mit der Fahrzeugbalance und haben noch einige Änderungen vorgenommen.»

«Einige davon funktionierten ganz gut», verriet der Asturier. «Andere waren eher negativ, aber es fehlte uns die Zeit, um darauf zu reagieren. deshalb glaube ich, dass da noch etwas Luft nach oben ist. Der grösste Faktor wird aber das Wetter sein, denn für den Qualifying-Samstag sagen die Wetterexperten Regen voraus. Wir gehen davon aus, dass wir am Samstag wie immer etwas weniger konkurrenzfähig sein werden. aber wir hoffen natürlich, dass wir diesbezüglich positiv überrascht werden.»

2. Training, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,127 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,208

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,352

04. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:14,442

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:14,453

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:14,879

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,971

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,987

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:15,033

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,119

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,167

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,396

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,421

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,499

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:15,516

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:15,526

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,567

18. Alexander Albon (T), Williams, 1:16,171

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:16,509

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ohne Zeit





1. Training, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,158 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,404

03. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:15,531

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,619

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,666

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,822

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,877

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,877

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:16,041

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:16,083

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:16,165

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,211

13. Alexander Albon (T), Williams, 1:16,308

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:16,322

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:16,421

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:16,429

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:17,152

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:17,223

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:17,241

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:17,555