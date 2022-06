Pierre Gasly (6.): «Es war extrem schwierig»

Pierre Gasly war am Freitag schnell, aber nicht zufrieden

Obwohl AlphaTauri-Pilot Pierre Gasly den Trainingsfreitag in Montreal als Sechstschnellster beenden konnte, war der Franzose nach getaner Arbeit noch nicht glücklich. Er verriet, was ihm besonders viel Mühe bereitete.

Pierre Gasly gehörte am Trainingsfreitag in Kanada zu jener Gruppe von Piloten, die sich im Laufe des Tages verbessern konnten. Der 26-Jährige aus Rouen drehte im ersten Training die elftschnellste Runde und war knapp eine Sekunde langsamer als der FP1-Schnellste Max Verstappen. In der zweiten Session verkürzte er seinen Rückstand auf knapp siebeneinhalb Zehntel und landete damit auf dem sechsten Platz.

Dennoch fasste Gasly nach dem zweiten Training gewohnt offen zusammen: «Es war extrem schwierig heute. Die Performance auf einer schnellen Runde war am Ende zwar gut, aber derzeit fühle ich mich noch nicht sehr wohl im Auto.»

Der Franzose schilderte: «Ich hatte wirklich Mühe mit der Fahrzeugbalance, es war alles andere als einfach. Im Longrun bereitete uns auch der Reifenabbau Kopfzerbrechen, deshalb war es ziemlich schwierig. Aber ich denke, es ist auf dieser Strecke für alle nicht einfach, deshalb ist es normal, dass man mit diesen Problemen kämpft.»

«Wir werden sehen, was passiert, das Wetter sollte im Qualifying sicherlich für eine interessante Session sorgen. Und wir werden versuchen, unsere besten Karten auszuspielen und das bestmögliche Auto für den Sonntag hinzubekommen. Sicher ist, dass wir noch etwas Arbeit vor uns haben», ergänzte Gasly.

2. Training, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,127 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,208

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,352

04. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:14,442

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:14,453

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:14,879

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,971

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,987

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:15,033

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,119

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,167

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,396

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,421

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,499

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:15,516

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:15,526

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,567

18. Alexander Albon (T), Williams, 1:16,171

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:16,509

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ohne Zeit





1. Training, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,158 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,404

03. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:15,531

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,619

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,666

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,822

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,877

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,877

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:16,041

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:16,083

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:16,165

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,211

13. Alexander Albon (T), Williams, 1:16,308

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:16,322

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:16,421

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:16,429

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:17,152

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:17,223

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:17,241

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:17,555