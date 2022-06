Daniel Ricciardo: «Eine der besten Pisten überhaupt»

McLaren-Pilot Daniel Ricciardo zog nach dem Montreal-Auftakt eine positive Zwischenbilanz. sein Teamkollege Lando Norris blieb zwar etwas schneller als der Australier, sprach aber von einem harten Tag.

Das McLaren-Duo Lando Norris und Daniel Ricciardo beendete den ersten Tag in Montreal auf den Plätzen 8 und 9, wobei der junge Brite einmal mehr die Nase vorne behielt. Seinem Stallgefährten fehlten allerdings nur 46 Tausendstel auf die eigene FP2-Bestleistung, womit der Australier zufrieden war.

Der fröhliche 32-Jährige schwärmte zunächst: «Ich habe diese Piste definitiv vermisst nach all den Jahren, die wir nicht hierher gekommen sind. Es macht so viel Spass, hier zu fahren, und ich habe es einfach genossen. Die Strecke ist fantastisch, meiner Meinung nach ist es eine der besten Pisten überhaupt.»

«Wir fanden ziemlich schnell einen guten Rhythmus und konnten Fortschritte machen. Wir werden sehen, was mit dem Wetter passiert, ich denke, wir hatten Glück, dass es trocken blieb. Und wir werden sehen, was am Samstag passieren wird, es könnte ganz anders ausfallen», erklärte Ricciardo daraufhin.

«Wir haben auf jeden Fall einen soliden Start hingelegt und ich hoffe, dass wir die Feinabstimmung verbessern und dadurch mehr Speed finden können. Insgesamt war es aber ein sehr angenehmer Freitag», betonte der WM-Dreizehnte noch einmal.

Sein Teamkollege stimmte ihm zu: «Ich würde sagen, der Auftakt lief insgesamt gut ab, denn wir haben das Meiste von dem, was wir uns vorgenommen haben, auch geschafft.» Gleichzeitig stellte der Brite aber auch klar: «Es war ein harter Tag, denn wir hatten ein paar Probleme, weshalb ich nicht so viel zum Fahren kam, wie ich es mir gewünscht hätte. Gerade im Renntrimm bin ich bei einigen Sachen noch etwas im Hintertreffen. Wir haben also definitiv noch ein bisschen Arbeit vor uns, denn es gibt einige Autos, die viel schneller sind.»

