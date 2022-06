Politikerin schäumt: Sebastian Vettel? Ein Heuchler!

Formel-1-Champion Sebastian Vettel prangert mit einem T-Shirt und einer Botschaft auf seinem Helm die Umweltsünden von Kanada an. Das lässt die Politikerin Sonya Savage nicht auf sich sitzen.

Sebastian Vettel nutzt seinen Auftritt am GP-Wochenende von Montreal, um sich für die Umwelt einzusetzen. Was im kanadischen Bundesstaat Alberta passiere, das sei ein Verbrechen, prangerte der 53-fache GP-Sieger Vettel bei der offiziellen Pressekonferenz des Autosport-Weltverbands FIA an.

«Das ist ein Horror für die Natur, so etwas sollte nicht erlaubt sein», meint Vettel. Der Heppenheimer trug ein T-Shirt mit der Aufschrift «Stoppt den Teersandabbau – Kanadas Klimaverbrechen», ab Freitag fuhr er mit einem besonderen Helm-Design, um auf sein Anliegen aufmerksam zu machen.

Gemäss Greenpeace unterscheidet sich die Gewinnung von Öl aus einem Ton- und Sandgemisch markant von der herkömmlichen Erdöl-Förderung. Denn solche Ölsandschichten befinden sich in dreissig Metern Tiefe. Und um dahin zu gelangen, werden Kanadas Urwälder gerodet und der Mutterboden abgetragen. Erst dann kann das Gemisch aus Sand, Lehm und teerähnlichem Öl aus dem Boden gehoben werden.



Sebastian Vettel: «Viele Menschen wissen von all dem nichts, auch nicht in Kanada. Es geht darum, an künftige Generationen zu denken.»



Daraufhin ist Sonya Savage mal kurz der Kragen geplatzt. Die 55-Jährige ist seit 2019 Energie-Ministerin von Alberta und twittert: «Ich habe ja schon Einiges an Heuchelei erlebt im Laufe der Jahre, aber das übertrifft nun wirklich alles. Ein Rennfahrer von Aston Martin, dessen Team von der saudischen Ölgesellschaft Aramco unterstützt wird, beklagt sich über Ölsand.»



«Saudi Aramco ist der grösste Ölförderer der Welt und angeblich der grösste Produzent von Karbon-Emissionen seit 1965. Statt den Ölsand-Abbau zu verteufeln, sollten die Leute lieber mal auf ihren Karbon-Fussabdruck achten. Vielleicht mit Tretautos für die Formel 1?»





Zweites Training, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,127

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,208

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:14,352

04. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:14,442

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:14,453

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:14,879

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:14,971

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,987

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:15,033

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,119

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,167

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,396

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,421

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:15,499

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:15,516

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:15,526

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:15,567

18. Alexander Albon (T), Williams, 1:16,171

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:16,509

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ohne Zeit





Erstes Training, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,158

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,404

03. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:15,531

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,619

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,666

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,822

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,877

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,877

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:16,041

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:16,083

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:16,165

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,211

13. Alexander Albon (T), Williams, 1:16,308

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:16,322

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:16,421

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:16,429

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:17,152

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:17,223

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:17,241

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:17,555