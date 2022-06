Christian Horner (Red Bull Racing): «Quali im Regen»

Der Bestrebungen des Autosport-Weltverbands FIA gegen das Hüpfen der Formel-1-Autos auf den Geraden geben viel zu reden. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sagt, was er von der FIA erwartet.

Im dritten freien Training zum Kanada-GP haben die Fachleute des Autosport-Weltverbands FIA an den Rennwagen Messungen vorgenommen. Es geht darum, wie stark die Flügelautos auf den Geraden hüpfen (Bouncing oder Porposing). Die Regelhüter wollen einen Grenzwert für diese Hoppelei festlegen, und ab dem britischen GP-Wochenende von Silverstone wird dann gelten – wer diesen Grenzwert überschreitet, der muss die Bodenfreiheit am Wagen erhöhen, um das aerodynamische Phänomen Bouncing zu lindern oder zu verhindern.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner am Circuit Gilles Villeneuve von Montreal: «Wir werden detailliert diskutieren müssen, wie das kontrolliert werden soll. Die FIA handelt in guter Absicht, aber die Umsetzung ist das Knifflige.»

«Die Regeln sind für alle gleich. Einige Teams haben Probleme mit Bouncing, andere nicht. Ich bleibe bei meiner Ansicht – die Regeln während einer laufenden Saison zu ändern, das ist grundsätzlich unfair. Die Einführung neuer Regeln gehen für mich am Ziel vorbei. Es sollte vielmehr in der Verantwortung der betroffenen Rennställe liegen, ihre Schwierigkeiten aus der Welt zu schaffen.»



«Aber wenn das Verhalten eines Autos von der FIA als gefährlich eingestuft wird, dann müssen die Regelhüter handeln. Ich erinnere daran, dass wir die Möglichkeit einer schwarzen Flagge haben, ein Auto notfalls aus dem Training oder Rennen zu holen.»



Was sagt Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner zum misslichen Wetter in Montreal, mit 11 Grad Lufttemperatur und nur 16 Grad Asphalttemperatur? Der Brite: «Unseren Informationen zufolge wird es auch in der Qualifikation regnen.»





Drittes Training, Montreal

01. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:33,836 min

02. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:33,889

03. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:33,891

04. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,003

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:34,110

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,248

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,259

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:34,498

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34,616

10. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,778

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35,016

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:35,213

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,531

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35,643

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35,692

16. Alexander Albon (T), Williams, 1:35,761

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,261

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:37,388

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:38,394

20. Charles Leclerc (MC), Ferrari, ohne Zeit