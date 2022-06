Fernando Alonso nach Rang 2: «Ich greife Max an!»

Fernando Alonso wird zum kanadischen WM-Lauf vom zweiten Startplatz losfahren. Der Alpine-Fahrer ist nach der Qualifikation in Montreal angriffslustig: «Klar will ich nach dem Start in Führung gehen.»

Fernando Alonso hat an diesem Samstag auf der Insel Notre-Dame seine ganze Extraklasse gezeigt: Startplatz 2 im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Kanada, der 32-fache GP-Sieger erhielt von den Fans rauschenden Applaus.

Alonso hat mit Startplatz 2 sein bestes Quali-Ergebnis mit Alpine erreicht (in Katar 2021 stand er auf Startplatz 3), so weit vorne haben wir den Asturier in der Formel 1 letztmals in Spanien 2012 erlebt.

Der zweifache Formel-1-Champion sagt nach der Qualifikation in Montreal: «Wir waren zwar im dritten Training die Schnellsten gewesen, aber ich ging ohne grosse Erwartungen ins Abschlusstraining. Ich wusste, dass wir auf nasser Bahn eine gute Chance haben, aber in der Quali waren die Verhältnisse anders als im freien Training – denn die Bahn begann zu trocknen.»

«Ich ertappte mich im Auto beim Gedanken – wieso kann es nicht so nass sein wie im freien Training? Aber wie sich herausstellte, waren wir schnell genug, um einen Platz in der ersten Startreihe zu erreichen. Und da unser Tempo im Dauerlauf am Freitag recht manierlich gewesen ist, dürfen wir uns auf ein gutes Rennen freuen.»



Alonso, der in Kanada 2006 mit Renault auf Pole-Position stand, sagt über sein 343. Abschlusstraining in der Formel 1: «Ganz ehrlich, als ich nach Montreal gekommen bin, hätte ich nicht in meinen wildesten Träumen daran gedacht, ein Wörtchen um die Pole mitreden zu können. Gemessen an den Top-Teams mangelt es uns noch immer an Abtrieb, selbst wenn wir mit einem Evo-Paket vor dem Baku-GP einen stattlichen Schritt nach vorne gemacht haben.»



«Wir haben im freien Training viel daran gearbeitet, eine Abstimmung zu erarbeiten, welche die Reifen schont. Also hoffe ich natürlich, dass wir das im Grand Prix in ein gutes Ergebnis umsetzen können. Wir sind gut vorbereitet.»



Was wird Alonso beim Start machen? Fernando grinst: «Wenn sich die Chance bietet, dann werde ich Max natürlich angreifen. Mein Primärziel besteht in einem guten Start und dann als Leader aus der ersten Kurve heraus zu kommen. Dann sehen wir weiter. Ich werde mich in der ersten Kurve bestimmt nicht zurückhalten.»



Alonso weiss dabei: Max Verstappen denkt langfristig, also an die erfolgreiche Titelverteidigung. Er wird im Duell mit Fernando nicht alles aufs Spiel setzen, um die Nase vorn zu behalten.





Qualifikation, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,299 min

02. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:21,944

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:22,096

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22,891

05. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:22,960

06. Mick Schumacher (D), Haas, 1:23,356

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:23,529

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:23,557

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:23,749

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:24,030

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26,788

12. Alexander Albon (T), Williams, 1:26,858

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,127

14. Lando Norris (GB), McLaren, ohne Zeit

15. Charles Leclerc (MC), Ferrari, ohne Zeit

16. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:34,492

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:34,512

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,532

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:35,660

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,575