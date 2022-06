Mick Schumacher (Haas/out): Riesige Enttäuschung!

Ferrari-Zögling Mick Schumacher hat aus der hervorragenden Ausgangslage beim Kanada-GP (sechster Startplatz) wieder keine Punkte machen können – sein Haas-Renner lässt ihn im Stich.

Bittere Pille für den 23-jährigen Deutschen Mick Schumacher beim Grossen Preis von Kanada auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal: Von Startplatz 6, dem besten Quali-Ergebnis von Micks Formel-1-Laufbahn, kann Mick keine Punkte einfahren, weil sein Rennwagen schlappmacht.

Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass ein elektrischer Generator am Ferrari-Motor den Geist aufgegeben hat, also entweder die MGU-H (motor generator unit heat) am Turbolader oder der die MGU-K (motor generator unit kinetic), welche beim Bremsen Energie umsetzt.

Mick Schumacher fluchte so lauthals am Funk, dass die Formel 1 seine Reaktion wegpiepsen musste. Später sagt der Nachwuchsfahrer von Ferrari: «Das ist natürlich sehr ärgerlich, denn wir hatten den Speed, um unter die ersten Fünf zu fahren.»

Bilder zeigten, wie Schumacher auf einmal langsamer wurde und im Cockpit verzweifelt versucht, mit Feineinstellungen am Lenkrad seine missliche Lage zu verbessern. «Ich spürte, dass da keine Power mehr war, und schon kam auch die Anweisung, dass ich den Wagen anhalten soll. Denn sonst wäre möglicherweise noch mehr kaputtgegangen.»



Ferrari wird nun im Rennwagenwerk von Maranello ergründen müssen, was schief ging. Welche Auswirkungen der Ausfall auf das Motorenkontingent von Schumacher hat, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.



Nach den besten Team-Ergebnis von Haas in einer Qualifikation (Magnussen Fünfter, Schumacher Sechster) also null Punkte, denn der Däne Magnussen musste nach Feindberührung in der ersten Runde einen neuen Frontflügel ausfassen und wurde nur 17.





Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +24,945

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

09. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 44

09. Ocon 39

10. Alonso 22

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 3

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 61

06. Alfa Romeo 47

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3