Carlos Sainz (Ferrari/2.): «Mehr ging nicht, sorry!»

Platz 2 für den Ferrari-Piloten Carlos Sainz im Grossen Preis von Kanada in Montreal ist für den Spanier eine Enttäuschung. Er macht auf Verstappen gewaltig Druck, aber Max machte keinen Fehler.

Der 51. Formel-1-WM-Lauf in Kanada bringt Carlos Sainz einen starken zweiten Platz. Es ist der elfte Podestplatz des 27-jährigen Madrilenen, aber Sainz ist sichtlich enttäuscht: Zum Schluss des Rennens rückte er Weltmeister Max Verstappen gefährlich nahe, doch der WM-Leder blieb eiskalt. Carlos stöhnte während der Auslaufrunde am Funk: «Mehr ging nicht, sorry!»

Der Ferrari-Fahrer ist damit auch im 149. Formel-1-Rennen sieglos ausgegangen, er hat 2022 nun fünf Podestränge erreicht – Zweiter in Bahrain, Dritter in Dschidda und Miami, Zweiter in Monte Carlo, Zweiter in Montreal.

Carlos Sainz berichtet: «Die letzten Runden waren verrückt, ich war überall am Limit, ich glaube nicht, dass ich noch härter über die Randsteine hätte rattern können, dass ich noch näher an die Mauern hätte herandriften können. Klar bin ich enttäuscht, aber ich weiss auch – ich habe alles gegeben.»



Zwei Runden vor Schluss war Sainz seinem Gegner dichter denn je, aber dann rutschte er in der Haarnadel kurz geradeaus. Der Madrilene sagt: «Ich wusste, dass eine grosse Chance in einer sauberen Passage bis zur Haarnadel besteht, dann mit einem guten Ausgang aus dieser engen Kurve, um mit flachgestelltem Flügel Verstappen dann auf der Geraden zur Schikane vor Start und Ziel zu attackieren. Ich wusste auch – wenn ich diese Schikane gut fahre, dann habe ich auf der Start/Ziel-Geraden eine zweite Chance. Aber Verstappen hat keinen Fehler gemacht, ich kam nahe, aber eben nicht nahe genug.»



Sainz tröstet sich mit dem Gedanken: «Wir hatten im Rennen einen wirklich guten Speed, das macht Mut für die kommenden WM-Läufe. Ich hätte vielleicht noch ein paar Runden gebraucht. Ich glaube auch, dass wir heute strategisch alles richtig gemacht haben.»



«Das war wirklich intensiv gegen Max. Und ich dachte, die frischeren Reifen würden den Unterschied ausmachen. Ich war ein paar Zehntel schneller als Max, aber nicht schnell genug, um ihn zu packen.»



«Ich frage mich, ob es nicht besser gewesen wäre, die weichen Reifen zu holen, aber später bist du immer der Superschlaue.»





Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +24,945

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

09. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 44

09. Ocon 39

10. Alonso 22

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 3

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 61

06. Alfa Romeo 47

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3