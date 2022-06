Christian Horner: «Gegen Ferrari nicht nachlassen»

Teamchef Christian Horner wurde am Kommandostand von Red Bull Racing sichtlich älter, als Carlos Sainz wie eine Klette an Leader Max Verstappen hing. Horner: «Zum Glück hat es für uns gereicht.»

Max Verstappen hat den Grossen Preis von Kanada gewonnen, aber der Niederländer musste seine ganze Fahrkunst aufbieten, um gegen den aufsässigen Carlos Sainz die Nase vorn zu behalten. Das war nicht nur für Max eine Nervenprobe, sondern auch für die RBR-Mannschaft, wie Teamchef Christian Horner erzählt.

Horner sagt: «Es hat sich gezeigt, dass Sainz voll über die Randsteine brettern und auf diese Weise an Max dranbleiben konnte. Zudem hatte Carlos den Vorteil, dass er hinter Verstappen den Heckflügel seines Ferrari flachstellen konnte.»

Der Engländer enthüllt: «Der Druck von Sainz war eines, aber wir haben Kommunikation zu Max verloren. Er konnte uns hören, aber wir konnten ihn nicht mehr hören. Aber wie sich herausstellte, brauchte er unseren Rat nicht, um den Sieg sicherzustellen.»

«Ich habe grossen Respekt vor der Leistung von Carlos Sainz. Und natürlich begannen wir uns zum Schluss des Rennens zu fragen, ob wir hier wirklich alles richtig gemacht haben. Wir holten Max zu Beginn des Rennens früh herein. Dann erhielt Sainz ebenfalls durch eine VSC-Phase die Möglichkeit zum Reifenwechsel. Damit war ein spannendes Finale angerichtet, mit Sainz auf frischeren Reifen.»

Wie geht das weiter gegen Ferrari? Horner: «Wir haben nun einige Rennen in Folge gewinnen dürfen, wir führen beide Meisterschaften an, Max fährt makellos, das ist alles grandios. Aber wir haben auch einen Defekt am Wagen von Pérez, dem müssen wir auf den Grund gehen, und der Speed von Ferrari hier im Rennen war wirklich eindrucksvoll. Wir dürfen nicht nachlassen. Ferrari war in Spanien sauschnell, zudem werden sie für Silverstone einige Verbesserungen bringen – das wird für uns ein hartes Stück Arbeit.»





Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +24,945

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

09. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 44

09. Ocon 39

10. Alonso 22

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 3

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 61

06. Alfa Romeo 47

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3