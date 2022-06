Dr. Helmut Marko: «Max Verstappen war makellos»

Red Bull Racing hat nun sechs Mal in Folge gewonnen, aber Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko sagt: «Unser Auto ist noch immer übergewichtig. Wenn wir das korrigieren, gewinnen wir Einiges an Zeit.»

Gut für Red Bull Racing: Der Rennstall aus Milton Keynes hat nun zum sechsten Mal in Folge gewonnen, fünf Mal mit Max Verstappen, ein Mal mit Sergio Pérez. Aber Red Bull-Motorsportberater ist natürlich nicht entgangen, welch tollen Speed Ferrari im Kanada-GP gezeigt hat.

Der 79-jährige Grazer sagt bei den Kollegen vom ORF: «Der Druck zum Schluss des Rennens durch Sainz war immens. Max hat es nicht ganz geschafft, sich so weit von Carlos abzusetzen, dass der nicht mehr mit geöffnetem Heckflügel fahren kann. Im zweiten Pistensektor war Ferrari deutlich schneller als wir.»

«Natürlich hat auch eine Rolle gespielt, dass die Reifen am Wagen von Verstappen älter waren als jene am Auto von Sainz. Aber ich muss schon sagen – einem solchen Druck standzuhalten, Hut ab. Uns zum Glück hat sich Sainz in der Haarnadel zwei Mal verbremst. Aber auch unter grösstem Druck ist Max makellos gefahren, da war nicht ein einziger Fehler zu sehen.»

«Es hat auch nicht geholfen, dass der Funk zu Verstappen ausgefallen ist. Wir wussten nicht, ob er unsere Nachricht erhalten hatte, dass er etwas mehr Leistung freisetzen darf.» Der Le Mans-Sieger von 1971 schmunzelt: «Aber wenn der Funk nicht geht, hat das immerhin den Vorteil, dass wir keine Klagen hören!»

Bei Pérez ist gemäss Marko «das Getriebe kaputtgegangen. Das war zwar am Ende seiner Laufzeit, hätte aber dieses Rennen noch halten müssen. Es könnte sich auch um einen Folgeschaden vom Unfall vom Samstag handeln.»



Ferrari war in Montreal im Rennen schneller als erwartet. Marko weiss: «Unser Auto ist noch immer übergewichtig, das ist das Negative. Positiv ist – wenn es uns gelingt, weiter abzuspecken, dann gewinnen wir Einiges an Zeit.»





Kanada-GP, Montreal (nach Strafe Alonso)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3