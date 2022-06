Toto Wolff ermutigt: Mercedes in Silverstone stärker

Mercedes-Benz hat in Kanada ein sehr gutes Rennen gezeigt: Lewis Hamilton Dritter, George Russell Vierter. Im Hinblick auf den Silverstone-GP gibt das Teamchef Toto Wolff viel Zuversicht.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko hat nach dem Sieg von Max Verstappen gegen Carlos Sainz gesagt: «Wir dürfen auch Mercedes nicht aus den Augen lassen, die haben hier in Montreal eine ganz starke Leistung gezeigt, und ich glaube, dass sie aufgrund der Pistencharakteristik von Silverstone in England noch stärker sein werden.»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagt: «Es ist aufgefallen, dass wir uns auf den hier frisch asphaltierten Pistenteilen, wie etwa im Bereich der Haarnadel, leichter getan haben. Vielleicht sollten wir ins Asphalt-Business einsteigen!»

«Wir dürfen wirklich ermutigt sein. Es gab Phasen in diesem Rennen, da waren wir schneller als Sainz und Verstappen. Aber man darf jetzt auch nicht aufgrund einiger guter Runden denken, dass wir zurück an der Spitze sind. So weit sind wir noch nicht. Aber wir arbeiten weiter.»

«Ich glaube, wir werden uns auf einer Bahn wie Silverstone leichter tun als hier und davor in Baku. Aber was wirklich den Unterschied ausgemacht hat: Wir haben einen anderen Lösungsweg in Sachen Abstimmung versucht. Wir sind an den Autos von Russell und Hamilton in zwei verschiedene Richtungen gegangen und haben un eine klarere Vorstellung davon, wie wir den Wagen trimmen müssen. Das Set-up mit sehr tief gelegtem Auto hat nicht funktioniert. Wir kommen unseren Problemen so langsam auf die Spur.»





Kanada-GP, Montreal (nach Strafe Alonso)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3