Charles Leclerc: 49 Punkte zurück? Das hole ich auf!

Dem Monegassen Charles Leclerc war vor dem Kanada-GP bewusst: Von Startplatz 19 aus ist ein Podestplatz fast Mission Impossible. Der Ferrari-Pilot wurde immerhin Fünfter und nimmt den Mund voll.

Das Ziel von Charles Leclerc bei diesem Grossen Preis von Kanada war klar: Schadensbegrenzung. Strafversetzung auf Startplatz 19 wegen des Einbaus eines neuen Motors, während WM-Rivale Max Verstappen gleichzeitig von Pole-Position losfahren konnte, das war eine schlechte Ausgangslage für den Ferrari-Piloten, ein Podestplatz von so weit hinten – selbst auf dem Circuit Gilles Villeneuve eine fast unlösbare Aufgabe.

Wir mussten kurz nachblättern: Letztmals schaffte es in Montreal 2007 ein Fahrer von so weit hinten aufs Siegerpodest – Alexander Wurz brauste damals im Williams von Startplatz 19 zum dritten Rang!

Charles Leclerc vor dem Rennen keck: «Wenn wir im Rennen alles richtig machen, dann kann ich unter die besten Fünf kommen. Und vorne holt hoffentlich Carlos für Ferrari die Kastanien aus dem Feuer. Wenn ich schon nicht gewinnen kann, dann soll Carlos siegen.»

Das hat knapp nicht geklappt: Sainz folgte zum Schluss des Rennens Leader Verstappen wie ein Schatten, aber der Spanier fand keinen Weg vorbei am Niederländer.



Leclerc liegt in der WM nun 49 Punkte hinter Verstappen, aber das scheint den Monegassen nicht zu entmutigen: «Klar kann ich das aufholen», sagt er. «Denn offenbar ist niemand vor Ausfällen gefeit.» Mit schönem Gruss an Red Bull Racing, wo Sergio Pérez aufgeben musste.



Leclerc: «Wenn wir die Standfestigkeit in den Griff bekommen, dann haben wir den Speed, um in der WM das Blatt zu wenden. Und wir wollen schon in Silverstone damit beginnen, den Vorsprung von Red Bull Racing anzuknabbern.»



«Es war ein Rennen, in welchem ich viel Geduld zeigen muste. Und dann steckte ich auf einmal in so einem DRS-Zug fest, also hinter Autos, die alle dicht hinter Gegner lagen und daher alle ihre Heckflügel flachstellen durften. Das hat mich Einiges an Zeit gekostet. Hinter Ocon gab es auch lange kein Weiterkommen, weil er mit frischeren Reifen guten Grip aus den Kurven heraus hatte.»



«Aber wenn ich freie Fahrt hatte, konnte ich wirklich Tempo machen, und das gibt mir für die kommenden Rennen viel Zuversicht.»



Auf einen Podestplatz fehlten am Ende acht Sekunden.





Kanada-GP, Montreal (nach Strafe Alonso)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3