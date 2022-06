Fernando Alonso (Alpine): «Ich sollte Dritter sein!»

Alpine-Star Fernando Alonso fuhr als Siebter über die Ziellinie, wurde aber später auf Platz 9 strafversetzt. Über sein Rennen sagt der Spanier: «Ich musste wirklich halsbrecherisch fahren, um mich zu wehren.»

Vor dem Rennen meinte Fernando Alonso, dass für Alpine «die Ränge 6 oder 7 realistisch sein müssten». Und wie fuhren die Alpine von Esteban Ocon und Fernando Alonso durchs Ziel? Als Sechster und Siebter! Allerdings verlor der Asturier dann zwei Ränge, weil er gegen Valtteri Bottas unerlaubt Schlagenlinien gefahren war.

Über seinen Grand Prix sagt der 32-fache GP-Sieger Alonso: «Wir hätten mehr herausholen müssen, aber in meinem Auto gab es ein Problem mit dem Motor, und die Phasen mit dem virtuellen Safety-Car haben uns auch nicht in die Hände gespielt. VSC, das ist reine Glückssache, aber die Standfestigkeit, das ist unsere Baustelle.»

«Der Motor setzte ab Runde 20 am Ausgang der Kurven immer wieder aus. Wir versuchten, die Motoreinstellung zu ändern, aber das hat nichts gebracht. Ich bin schon erstaunt, dass wir nicht aufgeben mussten. Bis zu diesem Zeitpunkt konnten wir ein Wörtchen mitreden im Kampf um einen Platz auf dem Podest. Eigentlich sollten wir jetzt Dritter sein! Den Speed von Verstappen und Sainz hatte ich nicht, okay, aber mit Mercedes konnte ich mithalten.»



«Die VSC-Phase hat uns zurückgeworfen, dann kam das Problem mit dem Triebwerk, von da an ging es nur noch ums Überleben. Ich musste halsbrecherisch fahren, um meinen Heckflügel flachstellen zu können, denn nur so konnte ich mir die Gegner vom Hals halten.»



«Zum Schluss hätte ich schneller fahren können als Ocon. Sogar mit dem Motorproblem.» Aber Alpine gab die Order aus: kein Angriff.





Kanada-GP, Montreal (nach Strafe Alonso)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3