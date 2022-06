Mattia Binotto (Ferrari): «Musste das wirklich sein?»

Ferrari ist am Kanada-Sieg vorbeigeschrammt, aber es reichte nicht für Carlos Sainz gegen Max Verstappen. Ferrari-Teamchef Mattia Binotto ist mit dem Spanier zufrieden, mit einem Aspekt des GP aber nicht.

Carlos Sainz erhält nach dem zweiten Platz im Grossen Preis von Kanada von Ferrari-Teamchef Mattia Binotto viel Lob: «Carlos gewinnt mehr und mehr Vertrauen ins Auto, und das zeigt sich bei seinem Speed. Er war heute mindestens so schnell wie Verstappen, auch wenn es am Ende nicht ganz gereicht hat. Mich hat das Tempo von Carlos nicht überrascht, er fuhr schon am Freitag im Dauerlauf tolle Rundenzeiten.»

Während Binotto mit Sainz sehr zufrieden ist, ärgert sich der Italiener über einen anderen Aspekt des Kanada-GP: «Beim Unfall von Yuki Tsunoda hat es sehr lange gedauert, bis sich die Rennleitung zum Einsatz des Safety-Car entschloss. Es kam auf die Bahn, da kam Sainz schon zu Start und Ziel zurück.»

«Zum Glück hat unsere Mannschaft dann blitzschnell gehandelt und Carlos sofort hereingeholt. Ich glaube, da war ungefähr eine Sekunde Zeit zum Handeln, und das haben wir getan. Sonst wäre es für Sainz ganz schwierig geworden. Ich frage mich einfach beim Einsatz des Safety-Car: Musste das sein? Wir brauchen da von der Rennleitung etwas schnellere Entscheidungen.»





Kanada-GP, Montreal (nach Strafe Alonso)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3