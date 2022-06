Toto Wolff über Gegner: «Das ist doch erbärmlich!» 20.06.2022 - 11:44 Von Mathias Brunner

© LAT Toto Wolff

Der Autosport-Weltverband FIA will den 2022er-Rennwagen das Hoppeln ausmerzen. Entsprechende Schritte sind eingeleitet, was einige Teamchefs kritisieren. Dafür hat Toto Wolff so überhaupt kein Verständnis.