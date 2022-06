Jost Capito (Williams): «Das stimmt einfach nicht»

Der Deutsche Jost Capito will den Traditionsrennstall Williams nach vorne bringen. Dazu braucht das Team zwei starke Fahrer. Der 63-jährige Siegerländer räumt in Kanada mit zwei Gerüchten auf.

Nicholas Latifi ging als WM-Letzter ins Heim-GP-Wochenende von Montreal. Sein Williams-Teamchef Jost Capito sagt: «Alex Albon kommt mit der Charakteristik des diesjährigen Rennwagens besser zurecht als Nicholas. Latifi kann bislang nicht so viel Vertrauen ins Auto aufbauen wie Alex.»

Capito, der Volkswagen zum Rallye-Weltmeister gemacht hat, will Williams mittelfristig aufs Siegerpodest zurückbringen. Der drittälteste Rennstall der Formel 1 braucht dazu aber ein starkes Fahrerduo, und die Zeit von Latifi läuft aus.

Um genau zu sein, kursierte auch im Fahrerlager des Circuit Gilles Villeneuve, Latifi müsse schon beim kommenden WM-Lauf in Grossbritannien sein Cockpit räumen. An seiner Stelle steige, als Leihgabe von Alpine, der junge Australier Oscar Piastri ein.



Jost Capito dementiert: «Das stimmt einfach nicht. Aber es ist klar, dass jeder Rennstall an einem so talentierten Fahrer wie Piastri interessiert ist.»



Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer hat festgehalten: «Piastri wird 2023 in der Staraufstellung stehen.»



Capito räumt auch mit einem anderen Gerücht auf – wonach nämlich mit Piastri ein Motorenkontingent von Renault komme. Williams und Renault haben eine grosse gemeinsame Vergangenheit, mit vielen Siegen und WM-Titeln.



Aber Jost Capito betont: «Das ist alles nur Spekulation. Wir haben ein Abkommen mit Mercedes bis Ende 2025, und bis im Jahr danach eine neue Motorengeneration kommt, fliesst noch viel Wasser den Rhein hinunter.»





Kanada-GP, Montreal (nach Strafe Alonso)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3