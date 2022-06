Franz Tost: «Ein Formel 1 ist halt kein Rolls-Royce»

AlphaTauri-Teamchef Franz Tost hat für übermässige Kritik einiger Piloten an den bretthart gefederten 2022er Rennwagen nur begrenzt Verständnis. «Wenn alles so schlimm ist, dann sollen die Fahrer zuhause bleiben.»

Über die Rennwagen der Generation 2022 wird kontrovers diskutiert. Ein modernes Flügelauto muss bretthart gefedert werden, damit es die ideale Saugnapfwirkung aufbauen kann. Die Piloten werden dadurch grün und blau geprügelt, und der Autosport-Weltverband FIA geht jetzt gegen die hoppelnden Rennwagen vor.

Der Tiroler AlphaTauri-Teamchef hat für Kritik der Rennfahrer nur begrenzt Verständnis: «Entschuldigung, aber das sind Formel-1-Autos, und ein solcher Wagen ist halt kein Rolls-Royce. Wenn die Renner für gewisse Piloten zu steif oder zu unbequem sind, dann sollen sie halt zuhause bleiben, gemütlich in ihrem Sessel, dann können sie die Rennen vor dem Fernseher verfolgen.»

«Mir ist klar, dass es nicht einfach ist, ein solches Auto zu bewegen. Aber das war früher schon so. Ich weiss noch, als wir in der Königsklasse die erste Generation von Flügelautos hatten. Da kam ein Fahrer zu mir und hat gesagt: ’Morgen muss ich zum Zahnarzt. Denn im Rennauto werden mir alle Füllungen der Zähne lose vibriert, die Autos sind dermassen hart gefedert.’ Das ist also alles nichts Neues.»



«Die Fahrer müssen halt noch intensiver trainieren. Und die FIA ist ja auch aktiv geworden mit dieser neuen technischen Direktive. Wir begrüssen das Vorgehen des Autosport-Weltverbands, und die FIA wird von uns alle Daten erhalten, die sich braucht.»



«Aber nochmals: Als wir uns zu dieser neuen Generation von Rennwagen entschlossen haben, wussten alle, dass diese Autos nicht einfach zu fahren sein würden. Denn nur ein möglichst tief liegendes Auto kann die aerodyamische Wirkung perfekt entfalten. Und das erzeugt natürlich Schläge. Es war absehbar, dass die neuen Niederquerschnittreifen weniger Federwirkung erzeugen als die früheren Formel-1-Walzen. Alle wussten auch davon.»





Kanada-GP, Montreal (nach Strafe Alonso)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3