Toto Wolff (Mercedes): «Der WM-Zug ist abgefahren»

Mercedes-Benz hat in Kanada das beste Saisonergebnis von Bahrain egalisiert: Rang 3 für Hamilton, Platz 4 für Russell. Aber Teamchef Toto Wolff glaubt nicht mehr an die erfolgreiche Titelverteidigung.

Der Formel-1-Rennstall von Mercedes-Benz, achtmaliger Gewinner des Konstrukteur-Pokals (von 2014 bis 2021), hat in Kanada eine gute Leistung gezeigt: Dritter Platz von Superstar Lewis Hamilton, vierter Rang des jungen George Russell. Das sind auch die Platzierungen, welche die Silberpfeil-Fahrer beim WM-Auftakt in Bahrain an Land gezogen hatten.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff fasst den Grossen Preis von Kanada so zusammen: «Montreal war schon immer ein gutes Pflaster für Lewis, und heute war er wirklich stark, mit einem Auto, das nicht einfach zu meistern war. Damit können wir zufrieden sein.»

«Unser Speed im Rennen war gut, vor allem dann, als die Reifen abzubauen begannen. Wir kamen in dieser Phase des Grand Prix Max Verstappen und Carlos Sainz sogar näher, und das war schön zu sehen.»

«Nachdem George am Samstag mit dem Einsatz von Slicks auf abtrocknender Bahn ein grosses Risiko eingegangen war, das ihn in der Startaufstellung letztlich nach hinten warf, überholte er am Start geschickt und zeigte dann solides Tempo, um das Ergebnis hinter Lewis ins Ziel zu bringen.»



«Die letzten beiden Wochenenden in Baku und Montreal haben den kollektiven Geist des Teams gezeigt, um eine solide Punkteausbeute zu erzielen, auch wenn uns der Speed fehlt, um die Jungs an der Spitze zu fordern.»



In der Weltmeisterschaft liegt die Marke mit dem Stern nun 116 Punkte hinter Leader Red Bull Racing. Auf die Frage an Toto Wolff, ob er bei aufsteigender Form noch eine WM-Chance sehe, sagt der Österreicher klipp und klar: «Nein, dieser Zug ist schon lange abgefahren. Wir wollen Rennen gewinnen, aus eigener Kraft. Und ich glaube, das können wir 2022 schaffen.»



Vielleicht schon am kommenden GP-Wochenende in England? Toto Wolff: «Silverstone war in der Vergangenheit immer gut für uns. Jetzt ist die Frage, ob das mit dem neuen Auto auch gilt. Ich glaube, je weniger Bodenwellen auf einer Strecke zu finden sind, desto besser ist das für uns.»





Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3