Ralf über Mick Schumacher: «Ein Befreiungsschlag»

Mick Schumacher hat in Montreal mit dem sechsten Platz im Qualifying glänzen können, im Rennen schied der Haas-Fahrer wegen Defekts aus. Sein Onkel Ralf Schumacher spendiert viel Lob.

Aus der besten Ausgangslage in der Team-Historie konnte Haas keine WM-Punkte machen: Kevin Magnussen und Mick Schumacher gingen von den hervorragenden Starträngen 5 und 6 in den Kanada-GP, aber der Däne handelte sich nach dem Start einen beschädigten Frontflügel ein (leichte Berührung mit dem Auto von Lewis Hamilton), wurde von den Regelhütern an die Box befohlen, fiel weit zurück und wurde am Ende nur 17. Im Auto von Mick Schumacher machte der Generator für die Energiegewinnung an den Bremsen schlapp.

Ralf Schumacher, sechsfacher Grand-Prix-Sieger, war als Experte der deutschen Sky nach Montreal geflogen und sagt über seinen Neffen: «Dennoch ist dieses Wochenende für Mick ein wichtiger Befreiungsschlag. Da war zuletzt ein bisschen Unruhe im und um das Team, doch jetzt wissen beide Seiten, woran sie sind. Die Leistung war fürs ganze Team super. Magnussen war schnell, Mick war schnell. Sie hatten auch zu Beginn des Rennens guten Speed. Was dann passiert ist, da kann keiner was dafür, das war reines Pech.»

Mick Schumacher ist nun in 30 Formel-1-WM-Läufen punktelos geblieben. Mehr Rennen ohne Punkte haben nur Luca Badoer (51), Charles Pic (39), Max Chilton (35), Brett Lunger (34) und Toranosuke Takagi (32).



Aber der 180-fache GP-Teilnehmer Ralf Schumacher sagt: «Man sollte nicht alles immer nur an den Punkten festmachen. Denn WM-Zähler sind für Haas unter normalen Bedingungen nicht erreichbar. Das hätte in Kanada wegen der Wetterkapriolen am Samstag im Qualifying wohl geklappt. Vielleicht hätten sie im Grand Prix die Top-Ten-Plätze halten können. Aber für Mick muss es wichtig sein, vor seinem Teamkollegen Magnussen oder ganz nah dran zu landen. Und dann abstauben, was geht, bis in Ungarn das Haas-Update kommt, was dann hoffentlich auch gross genug ist, um aus eigener Kraft unter die ersten Zehn zu fahren.»





Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3