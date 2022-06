Max Verstappen über Papa Jos: «Das war verrückt!»

Am Sonntag war in vielen Ländern Vatertag. Grund genug, um danach zu fragen, wie wichtig der Papa für die Rennfahrer-Karriere war. Max Verstappen mit besonderen Worten.

In Deutschland wird der Vatertag an Christi Himmelfahrt gefeiert, international in vielen Ländern am dritten Sonntag im Juni. Das war in diesem Jahr der 19. Juni, der Tag des neunten Saisonrennens in Kanada also.

Nach dem Rennen wurden die drei Erstplatzierten gefragt, wie wichtig ihr Vater in ihrer Karriere gewesen ist beziehungsweise noch ist. Sowohl bei Sieger Max Verstappen, als auch beim Zweiten Carlos Sainz und dem Drittplatzierten Lewis Hamilton haben die Väter eine große Rolle gespielt.

«Ohne meinen Vater würde ich jetzt nicht hier sitzen», stellte Verstappen klar: «Nachdem er mit der Formel 1 aufgehört hatte, hat er die nächsten 12 Jahre alles für mich getan, damit ich dort hinkomme, wo ich jetzt bin. Die vielen Stunden, die wir zusammen durch Europa gereist sind, und auch das Arbeitspensum, das er zu Hause geleistet hat, die Arbeit an meinen Motoren, die Vorbereitung meiner Go-Karts, die Arbeit auf dem Prüfstand, das war wirklich verrückt.»

Verstappen erinnert sich an seine Schulzeit. «Wenn ich aufwachte und zur Schule ging, brachte er mich zur Schule, und dann ging er in die Werkstatt und setzte seine Arbeit fort. Wenn ich mit der Schule fertig war, ging ich zu ihm, und er arbeitete immer noch am Prüfstand. Ich half ihm, er zeigte mir, was er tat, weil er wollte, dass ich verstand, was mich eigentlich antrieb.»

Voller Eifer war Max dabei nicht immer, wie er zugibt. Er sei wirklich dankbar für diese Zeit, sagte er: «Damals habe ich das aber etwas lockerer gesehen und mir gedacht: ‚Warum muss ich das alles tun? Warum muss ich involviert sein?' Aber es hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, auch später in meiner Karriere und auch jetzt noch. Ich teile immer noch gerne jedes einzelne Wochenende mit ihm, nicht nur beim Rennsport, sondern ganz allgemein, was ich tue und solche Sachen.»

Es sei sehr wichtig, diese Art von Beziehung zu haben, glaubt Verstappen, der Jos mit dem Sieg ein perfektes Geschenk bereitet hat: «Ich hoffe, dass er den Tag genossen hat. Ich bin sicher, dass er da draußen sehr nervös war. Er ist immer nervös. Aber wenigstens haben wir es geschafft. Das war ein gutes Geschenk, denke ich.»

Kanada-GP, Montreal (nach Strafe Alonso)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3