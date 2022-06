Danner zu Vettel: Nur noch da zum Protestieren!

Der ehemalige deutsche Formel-1-Fahrer Christian Danner analysierte bei «Sport & Talk im Hangar 7» auf ServusTV die Lage der deutschen Piloten Sebastien Vettel und Mick Schumacher.

Der deutsche Ex-Formel 1-Fahrer Christian Danner war gemeinsam mit DTM-Pilot Philipp Eng am Montagabend zu Gast im Motorsport-Talk bei der Live-Sendung «Sport & Talk im Hangar 7» am Salzburger Flughafen.

Der Formel-1-Experte des Kölner Privatenders RTL stellt zum Thema Ferrari fest: «Es ist ganz einfach die Zuverlässigkeit im Falle von Ferrari, die fehlt. Da geht es klar um die Technik. Da muss Ferrari jetzt noch klar nachlegen.»

Zum deutschen Haas-Fahrer Mick Schumacher sagt Danner: «Der Mick ist bis dahin so mittelmäßig mitgekommen. Er war klar langsamer als Magnussen bisher und hat halt auch wahnsinnig viel Schrott gebaut. Jetzt hat er nix kaputt gemacht und ist zudem auch richtig gut gefahren. Ich denke, er kann es.»

Was Sebastian Vettel (Aston Martin) betrifft, stellt der Münchner ziemlich humorlos fest: «Mir kommt vor, er ist nur noch da ist zum Protestieren. Er soll sich mal wieder auf das Rennfahren konzentrieren, dafür wird er ja auch bezahlt.»

Und Danner sagt dann noch weiter: «Den Rest soll der Sebastian einfach woanders machen. Aber jeder kann es so machen, wie er es will. Ich bin mir nur nicht mehr so ganz sicher, wie lange er noch da fährt.»