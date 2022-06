Christian Danner: Schelte für Toto Wolff (Mercedes)

In der Sendung «Sport & Talk aus dem Hangar 7» analysierte Christian Danner die Geschehnisse rund um das Mercedes-Team von Lewis Hamilton und Toto Wolff.

Im Salzburger «Hangar 7» wurde am Montag in der TV-Live-Sendung «Sport & Talk» heftig über die Lage in der Formel 1 diskutiert. Im Talk geladen waren Ex-Formel 1-Fahrer Christian Danner sowie DTM-Ass und TV-Experte Philipp Eng.

Danner zeigte sich angetan vom Podiumsplatz von Mercedes und Lewis Hamilton in Kanada: «Ich sage mal so: Lewis ist ja von vielen Leuten - speziell den Journalisten - bereits abgeschrieben worden. Aber Vorsicht: Der Lewis kann´s sehr wohl noch!»

«Es ist das Gleiche wie bei anderen Spitzenfahrern: Er braucht SEIN Auto. Dass er nicht mitkommt, da muss dann der Toto herangezogen werden. Der ist dafür verantwortlich. An Ferrari und Red Bull kommt der Mercedes sicher noch nicht heran, das ist im Vergleich dazu nichts.»

An Mercedes-Teamchef Toto Wollf reibt sich Danner dann und wird regelrecht laut: «Ich schätze den Toto wirklich sehr. Er hat in den letzten Jahren ja wirklich auch genug Titel gewonnen. Aber bitte: Wer hat denn den Wagen so abgestimmt? Das macht doch das Team!»

Und Danner poltert weiter: «Der Wagen ist einfach viel zu hart abgestimmt. Das ist das Problem. Ein Auto kannst du aber selbst abstimmen. Die guten Autos sind auch fahrbar. Und jetzt auf einmal geht's wieder, es hat auch keiner Schmerzen mehr.»

Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3