Montreal-Sieger Max Verstappen: Besuch von einem Hund

Kuriose Szene in der Red Bull Racing-Box von Kanada-GP-Sieger Max Verstappen: Die Polizei schaute mit einem Drogen-Spürhund nach dem Rechten, als das Team für die Rückreise packen wollte.

Besuche der Polizei mit Spürhunden sind in der Formel 1 nichts Ungewöhnliches. Auf Rennstrecken wie Silverstone oder Monte Carlo erhalten wir Journalisten im Medienzentrum regelmässig Besuch von Beamten mit ihren vierbeinigen Schnüffelnasen, und wir pflegen den Scherz zu machen: «Hoffentlich habe ich in meiner Tasche kein Salami-Sandwich vergessen.» Diese Sorge ist unberechtigt: Die klugen Tiere wissen natürlich zu unterscheiden zwischen Wurstwaren und Drogen.

Mein Kollege Ted Kravitz von Sky wurde im Anschluss an den Grossen Preis von Kanada Zeuge einer kuriosen Szene: Denn ausgerechnet als die Teams in fieberhafter Arbeit ihr Material für die Rückreise von Kanada nach Europa packten, sah die Polizei die richtige Zeit gekommen, um sich mit den Hunden im Formel-1-Fahrerlager umzusehen.

Kravitz wurde darauf aufmerksam, als einige RBR-Mechaniker untätig vor ihrer Box standen. Die Team-Mitglieder bestätigten, dass sie derzeit nicht in ihre Box dürfen, weil sich die Polizei mit den Hunden umsieht.

Kravitz sagt: «Solche Inspektionen passieren immer wieder, ich fand einfach das Timing ein wenig seltsam, so unmittelbar nach der Siegerzeremonie und in einer Phase, in welcher ein Rennstall einen Haufen Arbeit hat.»



Die Polizei von Montreal nahm zur Kontrolle auf Anfrage keine Stellung. Die vergangenen Jahre haben gezeigt: Solche Stichproben werden nach dem Zufallsprinzip gemacht, die Kontrolle hätte genau so gut bei Ferrari oder Mercedes stattfinden können.





Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3