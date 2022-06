Yuki Tsunoda, AlphaTauri: «Ich hab’s voll vermasselt»

AlphaTauri hatte in Kanada ein Auto, das auf dem Papier schnell genug war, um in die Top-Ten vorzustossen. Aber Pierre Gasly wurde nur 14., und Yuki Tsunoda leistete sich einen peinlichen Fehler.

AlphaTauri hat keinen guten Lauf: Pierre Gasly hat seit dem Australien-GP im April nur noch einmal gepunktet (als Fünfter in Baku), Yuki Tusunoda hat aus den vergangenen vier Rennen lediglich einen Punkt erobert (Zehnter in Spanien). Das ist einfach zu wenig für ein Auto, das schnell genug ist, um regelmässig in die Top-Ten zu fahren.

Der Franzose Gasly wundert sich: «Wir rutschen viel zu stark im Rennen. Wir waren im Training gut dabei, im Grand Prix aber zu langsam, das müssen wir jetzt analysieren.»

Bei Tsunoda war eher das Problem, dass er einen Hauch zu schnell war – für den Grip, den seine neuen Pirelli-Reifen boten. Als er mit frischem Gummi auf die Bahn kam, rutschte er untersteuernd von der Bahn. Der Aufschlag in die Mauer war nicht gravierend, aber weitermachen konnte der Japaner dennoch nicht.

Der 22-Jährige sagt: «Ich hab’s voll vermasselt. Ich habe mich bei allen im Team entschuldigt. Ich gab am Ende der Boxengasse zu viel Gas und kam wohl auf eine Bodenwelle. Ich bin sehr enttäuscht.»





Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3