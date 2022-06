Carlos Sainz (Ferrari): «Hätte in Kanada gewonnen»

Der Spanier Carlos Sainz ist beim Grossen Preis von Kanada zum fünften Mal in seiner Formel-1-Karriere Zweiter geworden. Der Ferrari-Fahrer sagt, was ihm zum Sieg gegen Max Verstappen gefehlt hat.

Es sind Rekorde, die kein Formel-1-Fahrer haben will: Nico Hülkenberg hat in seiner GP-Karriere 181 Rennen bestritten, ohne es auch nur ein Mal aufs Siegerpodest zu schaffen. Nick Heidfeld betrat in der Königsklasse 13 Mal das Podest, hat aber nie einen Grand Prix gewonnen. In dieser Wertung steht der Spanier Carlos Sainz derzeit bei elf – er wurde fünf Mal Zweiter, so wie beim Grand Prix von Kanada am 19. Juni, dazu sechs Mal Dritter.

Aber der 27-jährige Madrilene ist sich ganz sicher: Sein Tag wird kommen. «Zu Beginn der Saison habe ich mich mit dem 2022er Auto schwer getan. Mit dem letztjährigen Ferrari fiel es mir leichter, schnell zu fahren. Aber in den letzten Wochen haben wir in Sachen Abstimmung Fortschritte erzielt, der Rennwagen liegt jetzt mehr nach meinem Geschmack, und das zeigt sich auf der Stoppuhr.»

Zum Duell mit Max Verstappen auf der Insel Notre-Dame von Montreal sagt der WM-Fünfte: «Ich war zwei oder drei Zehntel schneller als Max, aber auf dieser Bahn brauchst du noch mehr Speed, um an einem Gegner wie Max vorbei zu kommen. Ich habe viel riskiert, ich fuhr sehr hart über die Randsteine, ich liess den Wagen sehr nahe an die Mauern rutschen.»

«Zum ersten Mal in diesem Jahr hatte ich den Eindruck, der schnellste Mann auf der Bahn zu sein. Das gibt mir Zuversicht für die kommenden Rennen. Hätte ich beim Start einen Weg vorbei gefunden an Max, dann wäre ich in der Ferne verschwunden. Mein Ferrari war dazu schnell genug.»

«Ich bin sicher, beim kommenden Grand Prix in Silvertone können wir noch einen Zahn zulegen. Ich war dem Sieg noch nie so nahe. An die Weltmeisterschaft denke ich nicht. Ich will Rennen gewinnen und schnell sein, so hält man sich beim WM-Kampf im Gespräch.»





Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3