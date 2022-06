Mercedes: Neue Teile fürs Heimspiel in Silverstone

Mercedes-Star Lewis Hamilton und sein Teamkollege George Russell bekommen fürs Heimrennen in Silverstone neue Teile, wie der Technische Direktor Mike Elliot bestätigt.

Nachdem das Mercedes-Duo in Aserbaidschan durchgeschüttelt worden war, erlebten George Russell und Lewis Hamilton in Kanada ein erfreulicheres Rennen. Letzterer bestätigte, dass sein Silberpfeil in Baku deutlich stärker vom Bouncing-Phänomen betroffen war und dass die Kräfte, die auf seinen Nacken und Rücken einwirkten bei rund 10 g lagen. In Montreal betrug die Belastung nur noch 2 bis 3 g.

Auf dem Papier liefen die beiden Rennen gleichermassen erfolgreich: In Baku kam Russell direkt vor seinem Teamkollegen ins Ziel, in Kanada hatte der siebenfache Weltmeister die Nase vorn und durfte sich über den letzten Platz auf dem Treppchen freuen, während der junge Mercedes-Aufsteiger Vierter wurde.

Das lässt auch auf ein starkes Ergebnis in Silverstone hoffen – genauso wie die Tatsache, dass die Werksmannschaft der Sternmarke fürs Heimspiel neue Teile im Gepäck haben wird. Dies bestätigt der Technische Direktor Mike Elliott in seiner Analyse zum Kanada-GP. «Wir werden sicherlich alles geben», verspricht er.

Und der Ingenieur erklärt: «Wir werden neue Teile in Silverstone einsetzen und versuchen, dieses weiter nach vorne zu bringen. Wir konzentrieren uns darauf, etwas mehr Tempo aus dem bestehenden Gesamtpaket und aus den Upgrades zu holen.»

Gleichzeitig betont Elliott: «Wir müssen aber auch ehrlich sagen, dass wir derzeit etwas hinter den Spitzenreitern Ferrari und Red Bull Racing liegen. Und in einem normalen Rennen wir es hart. Silverstone sollte uns aber etwas besser liegen, etwa so wie es Barcelona tat. Aber vielleicht erwartet uns trotzdem ein etwas schwieriges Rennen.»

«Aber egal, was passiert, wir werden uns ins Zeug legen, und unsere Fahrer werden das Gleiche tun, denn wir wollen wieder Siege erobern – für das ganze Team und auch für alle Fans, die wir haben. Mal schauen, was passieren wird», fügt der 48-jährige Brite an.

