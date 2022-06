Jackie Stewart zu Hamilton: «Rücktritt wäre schlauer»

Formel-1-Legende Jackie Stewart lobt das grosse Talent von Mercedes-Star Lewis Hamilton, betont aber gleichzeitig, dass der siebenfache Champion seine illustre GP-Karriere beenden sollte.

In Montreal feierte Lewis Hamilton seine Rückkehr auf dem Podest: Der Mercedes-Pilot kreuzte die Ziellinie als Dritter und wiederholte damit jenen Erfolg, den er bereits beim Saisonauftakt in Bahrain hatte feiern dürfen. Die Freude über den Triumph stand dem Briten ins Gesicht geschrieben, er zeigte keine Spur von Verdruss.

Dennoch ist sich GP-Veteran Jackie Stewart sicher, dass der siebenfache Weltmeister einen Rücktritt in Erwägung ziehen sollte. Im Podcast «Convex Conversation» schwärmt er im Gespräch mit der Journalistin Helen Fospero: «Lewis war von Anfang an sehr talentiert, und Ron Dennis hat viel für ihn getan. Es war dann Lewis Hamiltons Entscheidung, das Team zu verlassen, weil er das Potenzial gesehen hat, das im Mercedes-Team schlummert. Seitdem ist er dort an Bord und er hat viele Erfolge gefeiert.»

Allerdings betont der dreifache Weltmeister auch: «Er hat nun etwas Mühe, weil er einen Teamkollegen hat, der bisher meistens schneller als er war. Es ist schwer für ihn, damit umzugehen. Und ich denke, dass der Zeitpunkt für ihn gekommen ist, zurückzutreten.»

Schliesslich habe Hamilton viele Optionen, um nach der Formel-1-Karriere weiterhin erfolgreich zu sein, ist Stewart überzeugt: «Er hat seine Musik und liebt Mode, und die Modeszene wäre absolut passend für ihn. Ich bin mir sicher, dass er auch da erfolgreich sein wird.»

«Lewis gehört zur Gruppe der besten Fahrer ihrer Zeit, zusammen mit Ayrton Senna und Alain Prost. Aber ich würde es gerne sehen, dass er jetzt zurücktritt. Es ist schade, dass er nicht an der Spitze seines Könnens aufgehört hat und ich denke nicht, dass er jetzt aufhören wird. Aber dennoch wäre ein Rücktritt schlauer als die schmerzliche Erfahrung zu machen, nicht mehr in der Lage zu sein, das tun zu können, was man vorher geschafft hat.»

