Valtteri Bottas: «Verlor die Freude an der Formel 1»

Alfa-Romeo-Zugpferd Valtteri Bottas war nach der Saison 2018 nah dran, der Königsklasse den Rücken zu kehren, weil er es nicht schaffte, seinen damaligen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton zu schlagen.

Die ersten beiden Mercedes-Jahre waren besonders schwierig für Valtteri Bottas. Der Finne kam als Nachfolger von Nico Rosberg an Bord des Werksteams und wurde damit der neue Teamkollege von Lewis Hamilton, der damals bereits drei WM-Titelkämpfe für sich entschieden hatte. Der schnelle Brite setzte sich auch 2017 und 2018 durch, während sein Stallgefährte mit den WM-Rängen 3 und 5 Vorlieb nehmen musste.

Das verdarb dem Rennfahrer aus Nastola die Freude am Sport, wie er im «My big break»-Podcast von Motorsportmagazine.com offenbarte. «Ich hätte nach der Saison 2018 fast aufgehört, ich war wirklich nah dran», erzählt der heutige Alfa-Romeo-Pilot.

«Ich konnte einfach nicht verstehen und akzeptieren, dass ich Lewis in jenen beiden Jahren nicht schlagen konnte. Ich habe mich sehr stark selbst unter Druck gesetzt. Gegen Ende der Saison 2018, vor allem als ich die Unterstützer-Rolle einnehmen musste, hatte ich wirklich Mühe, es hat überhaupt keinen Spass gemacht», erinnert sich Bottas.

«Der menschliche Verstand ist in gewisser Weise seltsam, manchmal gerät man in düstere Abgründe und verliert die Freude an den Dingen. Ich verlor die Freude an der F1 und am Rennfahren im GP-Zirkus», gesteht der zehnfache GP-Sieger.

«Ich war fast wütend auf die F1, es war verrückt. Ich brauchte einfach eine Auszeit. Ich habe die Dinge in einem grösseren Zusammenhang gesehen und erkannt, dass es ein ziemlich cooler Sport ist und immer noch tolle Chancen vor mir lagen», erzählt Bottas, der noch drei weitere Jahre für die Sternmarke antrat, bevor er für diese Saison zu Alfa Romeo Racing wechselte.

Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3