Martin Brundle über Fernando Alonso: «Das war schade»

Fernando Alonso erlebte in Kanada nach einem starken Qualifying ein Rennen zum Vergessen. Martin Brundle bedauert den enttäuschenden Rennverlauf, wie er in seiner Analyse zum neunten Saisonlauf verrät.

Fernando Alonso hatte im Kanada-GP kein Glück, obwohl er mit den besten Voraussetzungen ins Rennen gestartet war: Der Spanier hatte sich am Vortag als Zweitschnellster im Abschlusstraining hervorgetan und sich damit den zweiten Platz neben Polesetter Max Verstappen in der ersten Reihe gesichert.

Doch im Rennen bekundete er nicht nur ein Problem mit dem Motor, er hatte auch kein Glück mit den virtuellen Safety-Car-Phasen. Zu allem Übel brummten ihm die Regelhüter nach dem Zieleinlauf auf Platz 7 noch eine 5-sec-Zeitstrafe auf, weil er im Duell gegen den drängenden Alfa Romeo-Piloten Valtteri Bottas zu oft die Spur wechselte. Das warf ihn zwei Ränge zurück.

Trösten darf sich der 40-Jährige mit den vielen netten Worten, die er für seinen Auftritt auf dem Circuit Gilles Villeneuve bekommen hat. Auch Martin Brundle schreibt in seiner Analyse auf «Skysports.com»: «Fernando war der Star des Qualifyings, denn er war konstant schnell und stand unter grossem Beifall in der ersten Startreihe.» Und er schwärmt: «Man kann den Mann nicht unterkriegen, er ist ein Energiebündel.»

«Max sagte im Scherz, dass er Fernando schon als Kind beobachtet habe, und dass er sich darauf freue, zum ersten Mal neben ihm zu starten, obwohl er schon ziemlich alt sei. Fernando, der bereits vier Mal neben Max' Vater Jos gestartet ist, sagte deutlich ernster, dass er in der ersten Kurve richtig Gas geben würde», erinnert sich Brundle.

«Aber nach Max’ perfektem Start kam er nicht mehr zum Zug und obwohl er ein ordentliches Tempo hatte, wurde sein Rennen immer schlechter», beschreibt der Szenekenner. «Während der ersten virtuellen Safety-Car-Phase wurde kein Boxenstopp eingelegt, und beim zweiten VSC näherte er sich der Box, als die langsame Phase endete. Das bedeutete, dass er in der 28. Runde unter grüner Flagge und bei voller Geschwindigkeit an die Box kam, was viel Zeit kostete.»

«In der 20. Runde trat ein Problem mit seiner Antriebseinheit auf, und er fiel auf den siebten Platz hinter seinen Teamkollegen Esteban Ocon zurück. Als Krönung des Ganzen wurde er nach dem Rennen mit einer 5-Sekunden-Strafe belegt, weil er sich mit seinem ausgefallenen Motor zu sehr gegen den Alfa Romeo von Valtteri Bottas wehrte, um diesen hinter sich zu halten. So kam er am Ende auf Platz 9 ins Ziel, was sehr schade war», fügt Brundle an.

Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3