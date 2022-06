Jock Clear (Ferrari): Gute Noten für Charles Leclerc

Nach dem Kanada-GP fehlen Charles Leclerc bereits 49 WM-Punkte auf Titelverteidiger Max Verstappen. Der Monegasse wurde vom Technikpech verfolgt, wie Ferrari-Ingenieur Jock Clear betont.

Nach dem dritten Saisonlauf in Australien sah die WM-Situation für Charles Leclerc noch rosig aus: Der schnelle 24-Jährige, der zwei der ersten drei Saisonläufe für sich entscheiden konnte, führte in der Gesamtwertung mit 34 Punkten Vorsprung auf seinen ersten Verfolger an. Das lag nicht zuletzt auch an den beiden Ausfällen von Titelverteidiger Max Verstappen.

Doch in den darauffolgenden Rennen konnte der Red Bull Racing-Star kräftig aufholen, während das Technikpech nun Leclerc verfolgte. Zwei Ausfälle und eine Motor-Strafe liessen den Rennfahrer aus Monaco weit zurückfallen, aktuell fehlen ihm 49 Punkte auf den Spitzenreiter.

Ferrari-Performance-Ingenieur Jock Clear erklärt im «F1 Nation»-Podcast denn auch: «Natürlich wünschen Wir Max kein Pech, wollen aber auch nicht, dass er die WM aufgrund von Ausfällen gewinnt.» Und er prophezeit: «Die Zuverlässigkeit wird in dieser WM auch weiterhin eine Rolle spielen, und das gilt für alle. Die Würfel sind noch nicht gefallen.»

Leclerc selbst habe einen guten Job gemacht, betont der Engländer. Abgesehen von einem Ausrutscher in Imola blieb er weitestgehend fehlerfrei. «Ich bin beeindruckt von seiner Arbeit, er ist nicht nur auf einer schnellen Runde sehr gut, auch seine Auftritte Rennen waren in diesem Jahr ausgezeichnet.»

«Natürlich war der Fehler in Imola dumm, das weiss er selbst. Aber so etwas wird sich nicht wiederholen. Das beweist, auf welch hohem Niveau er fährt und dass er unbedingt mit Verstappen mithalten wird. Silverstone bietet natürlich eine weitere Chance, die Pole zu erobern und den Rennsieg einzufahren. Er weiss, dass er in jedem Rennen dazu in der Lage ist, und das motiviert natürlich jeden Piloten», ergänzt Clear.

Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3