Mercedes: Keine Geschenke in Kanada

Die Mercedes-Stars Lewis Hamilton und George Russell konnten in Kanada das bestmögliche Ergebnis einfahren. Zu viel will man sich aber nicht darauf einbilden, wie der Technische Direktor Mike Elliott betont.

Zum zweiten Mal in Folge durfte die Mercedes-Mannschaft in Montreal die Plätze 3 und 4 bejubeln: Nachdem George Russell in Aserbaidschan der schnellere der beiden Sternfahrer war, konnte Hamilton in Kanada die Rückkehr aufs Podest feiern. Das wirft die Frage auf: Wann wird das Werksteam der Sternmarke wieder an der Spitze gegen Red Bull Racing und Ferrari kämpfen können?

Die Antwort darauf liefert Mike Elliott. Der Technische Direktor des Mercedes-Teams erklärt in seiner GP-Nachlese: «Das Rennteam hat an diesem Wochenende einen wirklich guten Job gemacht und mit den Plätzen 3 und 4 haben wir das Maximum herausgeholt. Allerdings bleiben wir realistisch, denn weder Charles Leclerc noch Sergio Pérez waren vorne dabei.»

«Dennoch haben wir unser Ergebnis nicht geschenkt bekommen, denn wir haben es uns verdient. Doch wir wären Fünfter und Sechster geworden, wenn die beiden vorne dabei gewesen wären», ist sich der Engländer sicher.

Und Elliott gesteht: «Es wäre wirklich schön, wenn unser Auto am Sonntag ein bisschen schneller wäre. Wir beginnen, unsere Probleme zu verstehen und Fortschritte zu machen. Aber wir sind da sehr realistisch und wissen, dass wir wirklich hart arbeiten müssen, um dieses Verständnis richtig zu nutzen und Teile ans Auto zu bringen, die dieses schneller machen. Wir versuchen natürlich, dies so schnell wie möglich zu tun.»

Kanada-GP, Montreal

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:21,757 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,993 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,006

04. George Russell (GB), Mercedes, +12,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,168

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +23,890

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,247

08. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +26,952

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +29,945

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +38,222

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +43,047

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +44,245

13. Alexander Albon (T), Williams, +44,893

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +45,183

15. Lando Norris (GB), McLaren, +52,145

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +59,978

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:08,180 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Crash

Mick Schumacher (D), Haas, Motor

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Getriebe





Fahrer-WM (nach 9 von 22 Rennen)

01. Verstappen 175 Punkte

02. Pérez 129

03. Leclerc 126

04. Russell 111

05. Sainz 102

06. Hamilton 77

07. Norris 50

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 18

11. Gasly 16

12. Magnussen 15

13. Ricciardo 15

14. Vettel 13

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Albon 3

18. Stroll 3

19. Schumacher 0

20. Nico Hülkenberg (D) 0

21. Latifi 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 304 Punkte

02. Ferrari 228

03. Mercedes 188

04. McLaren 65

05. Alpine 57

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Aston Martin 16

09. Haas 15

10. Williams 3